ذكرت شبكة CNN الأمريكية أن تحقيقات تبحث في ما إذا كانت السعودية قد أصدرت جوازات سفر مزوّرة، لتهريب عدد من مواطنيها ممّن ارتكبوا جرائم في الولايات المتحدة وكندا، على الرغم من استمرار وجود دعاوى قضائية في حقّهم.

وقالت الشبكة في تقرير بثّته، إن طالباً سعودياً (20 عاماً)، تسبب في موت مواطن أمريكي (16 عاماً) في حادث سير خلال تجاوزه حدود السرعة في ولاية أوريغون الأمريكية. وطالبت السلطات الأمريكية بمحاكمة الطالب بتهمة القتل العمد، إلا أن السعودية دفعت كفالة بقيمة 100 ألف دولار للإفراج عنه.

ولفت التقرير إلى أن الطالب السعودي اختفى عن الأنظار قبل أسبوعين من موعد مثوله أمام القضاء الأمريكي. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الطالب أخذ جواز سفر مزوّر بمساعدة سفارة بلاده أو قنصليتها، وغادر أمريكا على متن طائرة خاصة، بحسب الشبكة الأمريكية.

وأشار تقرير الشبكة إلى أن الرياض دفعت كفالات للإفراج عن 17 سعودياً متهماً بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة وكندا، وقد تكون ساعدتهم على مغادرة البلاد بجوازات سفر مزورة قبل بدء محاكماتهم.

ومن بين الجرائم التي ارتكبها هؤلاء السعوديون، حسب CNN، حوادث سير واغتصاب وتحرش جنسي واستغلال لأطفال إباحياً.