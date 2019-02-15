طالب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترمب، الخميس، بتقديم المزيد من المعلومات حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك بعد أيام من تجاوز الإدارة الأمريكية مهلة نهائية لتقديم تقرير مفصل بشأن مقتل خاشقجي، ما أثار ردود فعل غاضبة من الحزبين.

وبعث عشرة من الأعضاء الجمهوريين الـ12 في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تطالب بتقديم مزيد من المعلومات حول القضية.

كما وقّع الأعضاء الديمقراطيون العشرة في اللجنة، خطاباً منفصلاً يطالب بومبيو بإخطار المجلس بسبب تجاهل إدارة ترمب مهلة يوم الجمعة الماضي لتقديم تقرير للكونغرس، عما إذا كان مسؤولون في الحكومة السعودية وأعضاء في الأسرة الحاكمة، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان، يقفون وراء مقتل خاشقجي.

وتعليقاً على الرسالتين، قال ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو قدّم إفادة بالتطورات إلى لجنة العلاقات الخارجية الجمعة، وسوف يواصل التشاور مع الكونغرس.