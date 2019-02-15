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قمة سوتشي ترحب بالانسحاب الأمريكي من سوريا، ونائب الرئيس الأمريكي ينتقد أوروبا بسبب إيران في مؤتمر وارسو.

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قمة سوتشي ترحب بالانسحاب الأمريكي من سوريا

رحبت قمة سوتشي بانسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية، مؤكدة أن الانسحاب سيعزز الأمن والاستقرار هناك. وأشار البيان الختامي للقمة، التي جرت بمشاركة زعماء تركيا وروسيا وإيران، إلى اتفاق الدول الثلاث على تنسيق الجهود لإحلال الأمن والاستقرار في مناطق شمال شرق سوريا. [الأناضول]

وجدد رؤساء الدول الثلاث اعتقادهم بأن الحل العسكري للصراع السوري لا يمكن أن يتحقق، وأن الأزمة لا يمكن أن تنتهي إلا عبر مسار سياسي يقوده السوريون تحت رعاية الأمم المتحدة. كما شدد رؤساء الدول الضامنة على عزمهم الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية، التي ستؤسس في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. [الأناضول]

وعكست القمة تفاهمات مهمة بين تركيا وروسيا وإيران بشأن الأزمة السورية، أساسها رفض الأجندة الانفصالية، وتأكيد وحدة الدولة السورية، وذلك في وقت تطرح فيه أسئلة بشأن سبل تنفيذ هذه التوافقات. [TRT عربي]

نائب الرئيس الأمريكي ينتقد أوروبا بسبب إيران

اتهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الخميس، دولاً أوروبية بارزة بتقويض الحملة الأمريكية ضد إيران، بمحاولة كسر العقوبات الأمريكية على طهران، في تصريحات خلال مؤتمر وارسو حول مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط. وقال بنس ”بعض شركائنا الأوروبيين الرئيسيين لم يبدوا للأسف أي تعاون، بل قادوا في الحقيقة مساعي وضع آليات لإفساد عقوباتنا“. [رويترز]

وأبدت قوى أوروبية، تعارض قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، شكوكها علانية تجاه المؤتمر الذي يُقصي إيران. ورفضت فرنسا وألمانيا إرسال وزيري خارجيتهما، بينما غادر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قبل الأحداث الرئيسية، يوم الخميس. [رويترز]

من جانبها، عدّت روسيا مؤتمر وارسو يهدف إلى "تشكيل تحالف مُعادٍ لإيران بالمنطقة". وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا "نحن لا نشارك في أعمال هذا المؤتمر. إن ما يحدث حالياً في وارسو هو محاولة تشكيل تحالف معادٍ لإيران، ومن المؤكد أن هذا الطريق خاطئ للغاية". [الأناضول]