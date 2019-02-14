سياسة
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كوشنر: الكشف عن صفقة القرن بعد الانتخابات الإسرائيلية
أطلع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط المشاركين في مؤتمر أمني في وارسو على خطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن. وقال إن تفاصيل الخطة ستُكشف بعد الانتخابات الإسرائيلية المُزمعة في أبريل/نيسان المقبل.
كوشنر: الكشف عن صفقة القرن بعد الانتخابات الإسرائيلية
كوشنر رفض الإفصاح عن تفاصيل الخطة الأمريكية خشية تسريبها / AFP
14 فبراير 2019

قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وصهره جاريد كوشنر، الخميس، إن إدارة دونالد ترمب تعتزم الكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط والتي يُطلق عليها صفقة القرن بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 أبريل/نيسان المقبل.

وأطلع كوشنر، في جلسة مغلقة، وزراء خارجية مشاركين في مؤتمر "الأمن والسلام في الشرق الأوسط" المنعقد في العاصمة البولندية وارسو على الخطة، لكنه لم يخض في تفاصيلها خشية تسريبها، كما ذكر دبلوماسي مُطّلع لوكالة أسوشيتد برس.

وأكد أن الخطة لن يتم الكشف عنها إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بحسب الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن اسمه.

ونقل الدبلوماسي عن كوشنر قوله إن ترمب سلمه الملف الإسرائيلي الفلسطيني "لمنح دفعة لاتفاق السلام والذي ظل بعيد المنال لفترة طويلة".

وقال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط إنه يعتقد أن "بعض الأشخاص قد يكونون أكثر مرونة في اللقاءات الخاصة".

وكان الفلسطينيون قد رفضوا الخطة بشكل استباقي، واتهموا البيت الأبيض بالتحيز ظلماً لصالح إسرائيل. وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل سلمي يفضي إلى دولة فلسطينية عاصمتها القدس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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