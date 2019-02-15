سياسة
4 دقيقة قراءة
مديرية أمن إسطنبول تنشر تفاصيل مهمة عن جريمة قتل خاشقجي
نشرت مديرية أمن إسطنبول، الخميس، تفاصيل مهمة تتعلق بجريمة قتل خاشقجي. وذكرت المديرية أن مقر القنصل السعودي في إسطنبول يحتوي على بئري ماء وفرن من الطين. وأشار التقرير إلى إمكانية رفع حرارة الفرن المذكور إلى ألف درجة؛ ما يسمح بإخفاء آثار الحمض النووي.
مديرية أمن إسطنبول تنشر تفاصيل مهمة عن جريمة قتل خاشقجي
مديرية أمن إسطنبول قالت إن الفرن في مقر القنصل السعودي يمكنه تدمير آثار الحمض النووي  / AP
15 فبراير 2019

نشرت مديرية أمن إسطنبول، الخميس، تفاصيل مهمة تتعلق بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، قبل نحو 5 أشهر.

وذكرت المديرية، في تقرير عن فعالياتها خلال العام 2018، أن مقر القنصل السعودي بإسطنبول، يحتوي على بئري ماء، وفرن من الطين يمكن إشعاله عبر الحطب والغاز.

وأشار التقرير إلى إمكانية رفع حرارة الفرن المذكور إلى ألف درجة، في حال استخدام الحطب والغاز معاً لإشعاله. وأوضح أن "هذه الدرجة من الحرارة كافية لإخفاء آثار الحمض النووي (DNA) تماماً".

وأشار التقرير إلى أن خبير الطب الشرعي السعودي، صلاح محمد الطبيقي، كان أحد أفراد فريق الاغتيال الذي دخل مبنى القنصلية يوم الجريمة.

وذكر التقرير أن الطبيقي يتمتع بقدرات علمية تمكّنه من كشف آثار الحمض النووي في العظام المحروقة والمتعفنة.

32 وجبة لحم غير مطهي

وبعد إجراء التحريات اللازمة في المنطقة التي تقع فيها القنصلية السعودية، تبيّن أن فريق الاغتيال طلب بعد ارتكاب الجريمة من أحد المطاعم الشهيرة، 32 وجبة لحم غير مطبوخ.

وتابعت مديرية الأمن، في السياق ذاته "هذه الخطوة تستحضر إلى الأذهان عدة تساؤلات هامة، منها هل طَهيُ اللحم في الفرن كان جزءاً من خطة الاغتيال المرسومة مسبقاً؟"، وأجابت "هذه التساؤلات ستُكشف لاحقاً، سيما أن التحقيقات لم تنته بعد".

وقيّمت مديرية مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن 224 بلاغاً مثيراً للاهتمام، في إطار التحقيقات الجارية حول جريمة قتل خاشقجي.

ومن أكثر البلاغات أهمية، تلك التي أتت من الولايات المتحدة الأمريكية، مفادها أن شخصاً يدّعي صلته بوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) قال بأنهم "نقلوا جمال خاشقجي إلى العاصمة المصرية القاهرة وقتلوه هناك".

خديجة جنكيز.. الضحية الثانية

فيما ذكر تقرير أمن إسطنبول أن الموظف الذي كان ينتظر خاشقجي عند مدخل القنصلية، أبلغ المسؤولين في الداخل بقدوم الصحفي السعودي.

وأضاف أن الموظف نفسه لم يبلغ مسؤولي القنصلية عن وجود شخص ينتظر خاشقجي في الخارج، رغم أنه رأى خديجة جنكيز.

وتابع "لو أبلغ الموظف بوجود خديجة في الخارج، لربما امتنع فريق الاغتيال عن ارتكاب الجريمة، وهناك احتمال آخر، وهو أن تكون خديجة ضحية ثانية للجريمة الوحشية"، دون مزيد من التوضيح.

وذكر التقرير أن "تطهير مكان وقوع الجريمة عبر المواد الكيميائية يشير إلى محاولة إخفاء آثار الجريمة المخططة مسبقاً".

وأردف "كان من المفترض أن يترك فريق الاغتيال حقائبهم في الفندق، لكن أحضروها إلى القنصلية".

وأشار التقرير أن "فريق الاغتيال كان يحمل حقائبه بسهولة عند دخوله القنصلية، لكنه عانى في إخراج تلك الحقائب عند المغادرة".

وفي ضوء هذه المعلومات، يواصل مسؤولو مديرية أمن إسطنبول تحقيقاتهم استناداً إلى "احتمال قيام فريق الاغتيال بحرق جثة خاشقجي بعد تقطيعها".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه شجار مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطناً سعودياً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us