نشرت مديرية أمن إسطنبول، الخميس، تفاصيل مهمة تتعلق بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، قبل نحو 5 أشهر.

وذكرت المديرية، في تقرير عن فعالياتها خلال العام 2018، أن مقر القنصل السعودي بإسطنبول، يحتوي على بئري ماء، وفرن من الطين يمكن إشعاله عبر الحطب والغاز.

وأشار التقرير إلى إمكانية رفع حرارة الفرن المذكور إلى ألف درجة، في حال استخدام الحطب والغاز معاً لإشعاله. وأوضح أن "هذه الدرجة من الحرارة كافية لإخفاء آثار الحمض النووي (DNA) تماماً".

وأشار التقرير إلى أن خبير الطب الشرعي السعودي، صلاح محمد الطبيقي، كان أحد أفراد فريق الاغتيال الذي دخل مبنى القنصلية يوم الجريمة.

وذكر التقرير أن الطبيقي يتمتع بقدرات علمية تمكّنه من كشف آثار الحمض النووي في العظام المحروقة والمتعفنة.

32 وجبة لحم غير مطهي

وبعد إجراء التحريات اللازمة في المنطقة التي تقع فيها القنصلية السعودية، تبيّن أن فريق الاغتيال طلب بعد ارتكاب الجريمة من أحد المطاعم الشهيرة، 32 وجبة لحم غير مطبوخ.

وتابعت مديرية الأمن، في السياق ذاته "هذه الخطوة تستحضر إلى الأذهان عدة تساؤلات هامة، منها هل طَهيُ اللحم في الفرن كان جزءاً من خطة الاغتيال المرسومة مسبقاً؟"، وأجابت "هذه التساؤلات ستُكشف لاحقاً، سيما أن التحقيقات لم تنته بعد".

وقيّمت مديرية مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن 224 بلاغاً مثيراً للاهتمام، في إطار التحقيقات الجارية حول جريمة قتل خاشقجي.

ومن أكثر البلاغات أهمية، تلك التي أتت من الولايات المتحدة الأمريكية، مفادها أن شخصاً يدّعي صلته بوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) قال بأنهم "نقلوا جمال خاشقجي إلى العاصمة المصرية القاهرة وقتلوه هناك".

خديجة جنكيز.. الضحية الثانية

فيما ذكر تقرير أمن إسطنبول أن الموظف الذي كان ينتظر خاشقجي عند مدخل القنصلية، أبلغ المسؤولين في الداخل بقدوم الصحفي السعودي.

وأضاف أن الموظف نفسه لم يبلغ مسؤولي القنصلية عن وجود شخص ينتظر خاشقجي في الخارج، رغم أنه رأى خديجة جنكيز.

وتابع "لو أبلغ الموظف بوجود خديجة في الخارج، لربما امتنع فريق الاغتيال عن ارتكاب الجريمة، وهناك احتمال آخر، وهو أن تكون خديجة ضحية ثانية للجريمة الوحشية"، دون مزيد من التوضيح.

وذكر التقرير أن "تطهير مكان وقوع الجريمة عبر المواد الكيميائية يشير إلى محاولة إخفاء آثار الجريمة المخططة مسبقاً".

وأردف "كان من المفترض أن يترك فريق الاغتيال حقائبهم في الفندق، لكن أحضروها إلى القنصلية".

وأشار التقرير أن "فريق الاغتيال كان يحمل حقائبه بسهولة عند دخوله القنصلية، لكنه عانى في إخراج تلك الحقائب عند المغادرة".

وفي ضوء هذه المعلومات، يواصل مسؤولو مديرية أمن إسطنبول تحقيقاتهم استناداً إلى "احتمال قيام فريق الاغتيال بحرق جثة خاشقجي بعد تقطيعها".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه شجار مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطناً سعودياً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.