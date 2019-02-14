رحبت قمة سوتشي الثلاثية حول سوريا، الخميس، بانسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمة التي جرت في مدينة سوتشي الروسية بمشاركة زعماء تركيا وروسيا وإيران. وأشار البيان إلى اتفاق الزعماء على تنسيق الجهود لإحلال الأمن والاستقرار في مناطق شمال شرق سوريا. وأضاف أن سحب الولايات المتحدة الأمريكية قواتها من سوريا، سيعزز الأمن والاستقرار في هذا البلد.

وأكد زعماء تركيا وروسيا وإيران في المؤتمر الصحفي الختامي للقمة أن العمل والحوار المشترك بين الدول الثلاث حقق خطوات إيجابية في طريق حل الأزمة السورية وإنهاء الحرب وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدول الثلاث قطعت مسافة كبيرة في سبيل إنهاء الأزمة السورية، مضيفاً "لا نريد ضحايا جدداً ولا نريد استمرار هذه المرحلة الدامية في تاريخ سوريا".

وأضاف أردوغان "يجب ألا يتسبب الانسحاب الأمريكي المرتقب من سوريا في حدوث فراغ أمني"، محذراً أن تركيا لن تسمح بوجود ممر إرهابي على حدودها الجنوبية.

وأكّد أردوغان أن تركيا تحارب الإرهاب دون تمييز على أساس انتماءات الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن أنقرة ستواصل التزامها باتفاق التهدئة وخفض التصعيد في إدلب.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "الدول الثلاث الضامنة ستواصل جهودها من أجل خفض وتيرة الاشتباكات وإرساء الاستقرار في سوريا".

واتهم روحاني الولايات المتحدة بأنها تنقل عناصر من داعش إلى أفغانستان، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه أن يشكل تهديداً لآسيا الوسطى ومناطق أخرى.

وأوضح روحاني أن الزعماء الثلاثة شددوا في اجتماعاتهم على أهمية وحدة الأراضي السورية، مؤكداً ضرورة "إخراج الإرهابيين من إدلب".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل تدخلها في سوريا حتى بعد سحب قواتها"، مشدداً على أهمية أن يكون الشعب السوري صاحب قراره دون تدخلات خارجية. وتابع "هدفنا المشترك هو مكافحة الإرهاب وإرساء السلام في سوريا".

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن وجود الدول الضامنة في إدلب مؤقت، مضيفاً أن الدول الثلاث تعمل على حل الأزمة السورية عبر التنسيق المكثف.

وأضاف بوتين أن قادة الدول الثلاث حددت خلال هذه القمة، مجالات مهمة للعمل من أجل حل الأزمة.

وأكّد الرئيس الروسي ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين السوريين الأكراد، كما أشار إلى إن "هجمات الإرهابيين لن تظل دون عقاب، ويجب عدم تضرر مكافحة الإرهاب بوقف إطلاق النار في سوريا".

وقال بوتين إن "التوقيع على لجنة صياغة الدستور في سوريا بات وشيكاً"، لافتاً إلى أن "اجتماع أستانا 12 حول سوريا سيُعقد في نهاية مارس/آذار المقبل".