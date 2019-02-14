أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، عقب انتهاء اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل الخميس، أن الحلف يواصل دعم تدريب وتمويل القوات الأفغانية.

وقال إنّ الحلف لا يستهدف البقاء في أفغانستان إلى الأبد، وإنه يدعم مبادرات سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام، وتقليص أعداد البعثة في البلاد.

وتأتي تصريحات أمين عام حلف شمال الأطلسي في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات مباشرة مع حركة طالبان، بهدف التوصل إلى سلام في أفغانستان.

وسبق لحركة طالبان أن كشفت أنّ الولايات المتحدة تعهدت خلال محادثات جرت في الآونة الأخيرة بسحب نصف قواتها من أفغانستان بحلول أبريل/نيسان المقبل.