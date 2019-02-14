سياسة
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أمين عام الناتو: الانسحاب من أفغانستان سيكون بقرار مشترك
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، إنّ مستقبل بعثة الحلف في أفغانستان ستحدده الدول الأعضاء بشكل مشترك.
أمين عام الناتو: الانسحاب من أفغانستان سيكون بقرار مشترك
قال ستولتنبرغ إنّ الحلف لا يستهدف البقاء في أفغانستان إلى الأبد / AP
14 فبراير 2019

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، عقب انتهاء اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل الخميس، أن الحلف يواصل دعم تدريب وتمويل القوات الأفغانية.

وقال إنّ الحلف لا يستهدف البقاء في أفغانستان إلى الأبد، وإنه يدعم مبادرات سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام، وتقليص أعداد البعثة في البلاد.

وتأتي تصريحات أمين عام حلف شمال الأطلسي في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات مباشرة مع حركة طالبان، بهدف التوصل إلى سلام في أفغانستان.

وسبق لحركة طالبان أن كشفت أنّ الولايات المتحدة تعهدت خلال محادثات جرت في الآونة الأخيرة بسحب نصف قواتها من أفغانستان بحلول أبريل/نيسان المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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