وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "قطعنا شوطاً كبيراً في موضوع مكافحة الإرهاب والتأكيد على وحدة الأراضي السورية والحفاظ على روح مسار أستانا رغم كافة المشاكل واختلافات الرأي".

وأضاف أردوغان، الخميس، في افتتاح اجتماعات قمة سوتشي التي تجمع زعماء تركيا وروسيا وإيران "بينما نسعى لوقف نزيف الدماء في سوريا، ثمة آخرون يعملون سراً وعلانية على استمرار النزاعات".

وتابع أردوغان "سنزفّ إلى الشعب السوري أخباراً سارة وسنعطيه أملاً".

من جانبه، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية بدء لجنة صياغة الدستور في سوريا عملها خلال فترة قريبة.

وأضاف "علينا الاتفاق على موضوع خفض التوتر في إدلب. لكن هذا لا يعني ضرورة صبرنا على بقاء الإرهاب"، مشدداً على أن "مسار أستانا أدى إلى عملية تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية".

وتابع بوتين "حالة عدم الاشتباك السائدة حالياً على مساحة كبيرة من الأراضي السورية هي نتاج جهودنا الإيجابية والملموسة".

واتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بأنها "تحمي المجموعات الإرهابية في سوريا والعراق، وتحاول تحقيق غاياتها من خلال استخدام هذه التنظيمات"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة ساعدت تنظيم داعش الإرهابي، ولدينا أدلة على تورط إسرائيل والصهيونية في دفع عجلة الإرهاب في سوريا".

وشدد روحاني على "أهمية تحرر سوريا من خطر الإرهاب، والتدخل الخارجي، والحفاظ وحدة ترابها".

وتابع الرئيس الإيراني "الحوارات التي تضَمّنها جدول الأعمال حققت أهدافها، وأنهت الحريق المشتعل في سوريا بشكل نسبي"، مؤكداً حرص إيران على "مواصلة الحوار والضغط بكافة الوسائل على جميع الفصائل لنزع السلاح في سوريا".

وكان أردوغان قال إن "الضبابية لا تزال تخيم على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا"، مضيفاً، قبيل اجتماع جمعه ببوتين على هامش القمة، أن "تركيا تريد أن تتحرك بالتنسيق مع موسكو فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة شمالي سوريا".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "وحدة أراضي سوريا لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم إخراج قوات YPG/PYD الإرهابية من المنطقة".

وأعرب أردوغان عن امتنانه لموقف روسيا الإيجابي من فكرة المنطقة الآمنة في سوريا، وقال "ندعم فكرة المنطقة الآمنة؛ لأن هذا سيكون من شأنه إزالة مخاوفنا بشأن الأمن القومي التركي".

من جهته قال بوتين "أحرزنا تقدماً كبيراً في سوريا بفضل التعاون القائم مع تركيا"، وأضاف "يمكننا الوصول إلى الأهداف المنشودة عبر العمل الفعال والشامل والتفاهم".