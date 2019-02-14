دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إلى عهد جديد من التعاون في الشرق الأوسط، وقال إنه "لا يمكن لأيّة دولة أن تظل بمعزل عن التصدي للتحديات الإقليمية مثل إيران وسوريا واليمن والسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتحدث بومبيو وسط توترات مع الاتحاد الأوروبي بشأن قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران عام 2015 وإعلانها المفاجئ سحب قواتها من سوريا.

وقال بومبيو أمام وزراء خارجية ومسؤولين آخرين من أكثر من 60 دولة في وارسو، "تسعى الولايات المتحدة لعهد جديد من التعاون بين كل بلداننا بشأن كيفية مواجهة هذه القضايا".

وأحجم بومبيو عن توجيه انتقاد مباشر لإيران، لكنه أدرجها ضمن قائمة التحديات بالشرق الأوسط وأقر بوجود خلافات بين الدول حول جميع القضايا، مشيراً إلى أن "ما من تحدٍّ في المنطقة سيحل نفسه بنفسه. علينا أن نعمل معاً من أجل الأمن، ما من سبيل لأيّة دولة لأن تبقى بمعزل".

وعبر حلفاء واشنطن الأوروبيون عن القلق من أن يتحول المؤتمر إلى جلسة لانتقاد إيران التي وصفت المؤتمر بأنه "سيرك بائس".

واجتمع بومبيو في وقت سابق الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقال، إنه "لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون التصدي لإيران".

ودعا نتنياهو إلى إحداث "نقطة تحول تاريخية" في مواجهة تهديدات إيران. وقال، "أعتقد أن هذا يمثل تغييراً وإدراكاً مهماً لما يهدد مستقبلنا، وما علينا أن نفعله لتأمينه، وتعزيز آفاق التعاون التي تمتد أبعد من الأمن إلى كل مناحي حياة شعوب الشرق الأوسط".

وأضاف "هذا يحدث هنا في وارسو، وأعتقد أن الاستنتاج الرئيس لدي هو أن هذا يجب أن يستمر في أشكال أخرى وطرق أخرى لنفس الغرض".