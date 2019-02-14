سياسة
2 دقيقة قراءة
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لسحب الجنود المشاركين في حرب اليمن
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو لسحب الجنود الأمريكيين المشاركين في حرب اليمن، في تحدٍّ جديد يواجهه الرئيس دونالد ترمب في ملف العلاقات مع المملكة العربية السعودية.
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لسحب الجنود المشاركين في حرب اليمن
مشروع القانون ينص على أن صلاحية إعلان الحرب منوطة بالكونغرس وليس بالرئيس / AP
14 فبراير 2019

أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون يدعو لسحب الجنود الأمريكيين المشاركين في الحرب الدائرة في اليمن ما لم يوافق الكونغرس رسمياً على بقائهم.

وينص مشروع القانون على أن صلاحية إعلان الحرب منوطة بالكونغرس وليس بالرئيس، على الرغم من أن العديد من الرؤساء المتعاقبين، جمهوريين وديمقراطيين، تجاوزوا هذه الصلاحيات وأناطوا بأنفسهم إعلان الحرب.

وبعد إقراره بأغلبية 248 صوتاً مقابل 177 وامتناع نائب واحد عن التصويت في مجلس النواب، حيث الأكثرية للحزب الديمقراطي، بات يتعيّن على مجلس الشيوخ، حيث الأكثرية للجمهوريين، أن يقر هذا النص خلال تصويت نهائي، وهو أمر ليس بمستبعد لا سيما أن النواب الذين شاركوا في صياغته سبق لهم أن تمكّنوا من حشد الأغلبية اللازمة لإقرار نص مشابه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

غير أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في إمكانه أن يمنع إحالة المشروع إلى التصويت؛ ما سيجنّب ترمب الحاجة إلى استخدام الفيتو لمنع صدور القانون.

وبحسب مشروع القانون فإن الكونغرس يطلب من الرئيس سحب القوات المسلحة من العمليات الحربية في الجمهورية اليمنية، باستثناء العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة، وذلك في غضون 30 يوماً من بدء سريان القانون، كما ينص المشروع على أن بإمكان الرئيس أن يطلب من الكونغرس إرجاء تنفيذ القرار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us