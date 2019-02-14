أهم الأحداث:

الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية في القائمة السوداء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، و27 قتيلاً في تفجير انتحاري استهدف الحرس الثوري جنوب شرقي إيران.

الجديد على TRT عربي:

تنامي الحضور الروسي دولياً وإقليمياً بين النتائج الواقعية و"المناكفات"

التنافس الإقليمي يعود بطهران والرياض إلى بيروت بعد انقطاع

شاهد!

شيخ العراقيب

القائمة السوداء الأوروبية تضع السعودية في مرمى الضغوط الدولية

قالت المفوضية الأوروبية إنها أضافت السعودية ودولاً أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديداً للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال. [TRT عربي]

وفي المجمل، تضم القائمة 23 دولة ومنطقة، وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء. [الجزيرة]

من جانبها، أعربت السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة السوداء الأوروبية. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن "المملكة أكدت من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي". [واس]

مقتل 27 من الحرس الثوري الإيراني في هجوم انتحاري جنوبي البلاد

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 27 شخصاً وإصابة 13 آخرين، في هجوم وقع مساء الأربعاء على الطريق بين مدينتي خاش وزاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. [وكالة أنباء فارس]

وأصدرت العلاقات العامة لمقر عمليات القدس التابع للقوة البرية للحرس الثوري بياناً حول الهجوم، قالت فيه إن حافلة تُقل مقاتلين، تعرضت لاعتداء إرهابي بواسطة سيارة مفخخة، أسفر عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 13 آخرين. [وكالة أنباء فارس]

وتبنت جماعة جيش العدل الهجوم، وهي جماعة مسلحة تنشط في جنوبي إيران، وتدعي أنها تدافع عن حقوق البلوش السنة في البلاد، في حين تعدّها طهران منظمة إرهابية. [الأناضول]