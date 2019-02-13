سياسة
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مقتل 27 من الحرس الثوري الإيراني في هجوم انتحاري جنوبي البلاد
أعلن الحرس الثوري في بيان أن سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت حافلة تحمل أفراداً من عناصر الحرس. ووقع الهجوم على الطريق بين بلدتي خاش وزهدان في مقاطعة سيستان بلوشستان.
مقتل 27 من الحرس الثوري الإيراني في هجوم انتحاري جنوبي البلاد
صورة نشرتها وكالة فارس لمكان التفجير الانتحاري
13 فبراير 2019

قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن 27 من أفراد الحرس الثوري قتلوا في هجوم انتحاري بجنوب شرق إيران.

وأعلن الحرس الثوري في بيان أن سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت حافلة تحمل أفراداً من عناصر الحرس. ووقع الهجوم على الطريق بين بلدتي خاش وزهدان في مقاطعة سيستان بلوشستان.

وقالت وكالة فارس إن جماعة جيش العدل أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر أيضاً عن إصابة عشرة من أفراد الحرس الثوري.

وأظهر مقطع مصور نشرته فارس دماء وأنقاضاً على الطريق السريع في موقع الهجوم.

وأسفر هجوم لمسلحين على موكب عسكري في مدينة الأحواز في الخريف الماضي عن مقتل 25 شخصاً على الأقل، بينهم 12 من الحرس الثوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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