سياسة
2 دقيقة قراءة
قناة إسرائيلية: رئيس الموساد السابق زار الرياض سراً في 2014
قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، الثلاثاء، إن رئيس الموساد السابق تامير باردو زار الرياض سراً عام 2014، وتواصل مع المسؤولين السعوديين الذين أبدوا انفتاحهم على التحدث مع الإسرائيليين بسبب قلقهم من إبرام اتفاق نووي بين إيران والقوى الكبرى.
قناة إسرائيلية: رئيس الموساد السابق زار الرياض سراً في 2014
القناة الإسرائيلية تقول إن نتنياهو اجتمع بالأمير بندر بن سلطان لمناقشة مبادرة تقدمت بها السعودية / AP
13 فبراير 2019

ذكرت القناة الـ13 التلفزيونية الإسرائيلية، الثلاثاء، أن رئيس جهاز الموساد السابق تامير باردو زار العاصمة السعودية الرياض سراً عام 2014.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن دبلوماسيين غربيين، لم تكشف عن هوياتهم، أنه بنهاية عام 2013، وعقب توقيع الاتفاق النووي المرحلي بين إيران والقوى الكبرى، حدثت انفراجة كبيرة في العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

وأضافت أن السعوديين الذين كانوا قلقين من التقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، رأوا أن إسرائيل هي الداعم الأقوى ضد الإيرانيين، لذلك وافقت المملكة، للمرة الأولى، على استقبال مسؤول إسرائيلي بارز.

وذكرت القناة أن إسرائيل رفضت مبادرة سعودية بشأن مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية وإعادة إعمار قطاع غزة ومواجهة النفوذ الإيراني، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة في صيف 2014.

وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتمع، بشأن هذه المبادرة، مع رئيس مجلس الأمن الوطني السعودي حينها الأمير بندر بن سلطان في دولة ثالثة لم تحددها في سبتمبر/أيلول 2014.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن السعودية اقترحت خلال الاجتماع مبادرة دبلوماسية مشتركة بشأن محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، ووضع إستراتيجية عمل مشتركة لمواجهة النفوذ الإيراني، وإعادة إعمار غزة.

وحينها أبدى نتنياهو قبولاً للمبادرة، واتفق مع بندر بن سلطان عندما اجتمعا أن يعلن كل من نتنياهو ووزير الخارجية السعودي تلك المبادرة في اجتماع للأمم المتحدة، غير أن المحادثات فشلت لاحقاً بين إسرائيل والسعودية، بسبب تمسك نتنياهو بكل بنود المسودة الإسرائيلية، بحسب القناة التي لم توضح تلك البنود.

ولم يصدر عن الجانبين الإسرائيلي والسعودي أي تعليق حتى الآن على ما ذكرته القناة الإسرائيلية الخاصة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us