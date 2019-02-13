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الأمن السوداني يعتقل أكاديميين وصحفيين، واستمرار الاحتجاجات في السودان. وموسكو وواشنطن تقدمان مشروعي قرارين حول فنزويلا لمجلس الأمن.

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اعتقال أكاديميين وصحفيين خلال الاحتجاجات في السودان

اعتقلت قوات الأمن السودانية 14 أستاذاً جامعياً تجمّعوا للاحتجاج خارج جامعة الخرطوم، الثلاثاء، مع اقتراب الاحتجاجات المناهضة للحكومة من نهاية أسبوعها الثامن. [رويترز]

وتمّ توقيف عدد من الإعلاميين كذلك، ليصل عدد المعتقلين إلى 16 على هامش وقفتين احتجاجيتين منفصلتين في العاصمة الخرطوم، دعا لهما تجمع المهنيين السودانيين. [الأناضول]

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السودانية حتى الساعة، غير أنها دأبت على القول بأن المتظاهرين يتسلل بينهم مخربون، وأنها تستخدم "أقل قوة ممكنة" لتفريق احتجاجات غير قانونية. [TRT عربي]

مشروعا قرارين متعارضين حول فنزويلا في مجلس الأمن

قدمت روسيا والولايات المتحدة مشروعي قرارين متعارضين حول فنزويلا إلى مجلس الأمن الدولي. وبحسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية، فإن مشروع القرار الأمريكي يدعو لتنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا، لكن موسكو قدمت مشروعاً للتنديد بـ"محاولات التدخل في مسائل تتعلق أساساً بالشؤون الداخلية" للبلاد. [الأناضول]

وطالبت واشنطن في مشروعها بتقديم الدعم الكامل لغوايدو، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة تحت إشراف مراقبين دوليين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في فنزويلا. [الأناضول]

وينص مشروع القرار الروسي على أن مجلس الأمن يبدي "قلقه" تجاه "التهديدات باستخدام القوة ضد سلامة أراضي فنزويلا واستقلالها السياسي"، ويندد أيضاً بـ"محاولات التدخل في مسائل تتعلق أساساً بالشؤون الداخلية" لهذا البلد. [الأناضول]