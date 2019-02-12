سياسة
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وزير خارجية فنزويلا: أمريكا تقود انقلاباً علنياً للسيطرة على نفط البلاد
قال وزير خارجية فنزويلا إن حكومة بلاده مستعدة للجلوس على طاولة واحدة مع زعيم المعارضة خوان غوايدو بدون شروط مسبقة، وذلك بعد تخليه عن دعم واشنطن والابتعاد عنها.
وزير خارجية فنزويلا: أمريكا تقود انقلاباً علنياً للسيطرة على نفط البلاد
وزير خارجية فنزويلا خورخي فيريازا عقد مؤتمراً صحفياً في الأمم المتحدة / Reuters
12 فبراير 2019

قال وزير خارجية فنزويلا خورخي فيريازا، الثلاثاء، إن بلاده تشهد حالياً انقلاباً علنياً هو الأول من نوعه، وتقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف فيريازا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يسعى للسيطرة على الثروة النفطية للشعب الفنزويلي.

وأشار إلى أن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو تدرس حالياً عرض الوساطة الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وتابع أن حكومة الرئيس الفنزويلي "مستعدة للجلوس على طاولة واحدة مع زعيم المعارضة خوان غوايدو بدون شروط مسبقة". وأوضح أنه "لا توجد شروط مسبقة بين الفنزويليين، كل ما نطلبه أن تبتعد المعارضة عن واشنطن وساعتها نجلس ونحتكم إلى الدستور الذي يحكمنا جميعاً في فنزويلا".

ونفي وزير خارجية فنزويلا بشدة وجود "أزمة إنسانية" في بلاده، قائلاً "ما تحتاجه فنزويلا حالياً هو رفع الحصار الاقتصادي المفروض عليها ورفع الحظر عن أصول تبلغ قيمتها 30 مليار دولار، وإذا استمر ترمب في حصاره ستكون يداه ملطخة بالدماء".

وتشهد فنزويلا توتراً متصاعداً منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إعلان خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتاً إلى أن يتم إجراء انتخابات جديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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