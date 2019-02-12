سياسة
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الأمن السوداني يعتقل أكاديميين وصحفيين في احتجاجات الخرطوم
شنّت السلطات السودانية سلسلة اعتقالات طالت أساتذة جامعات وإعلاميين، خلال وقفتين احتجاجيتين منفصلتين بالعاصمة الخرطوم. وتدخل البلاد نهاية الأسبوع الثامن للاحتجاجات التي تندّد بالغلاء وتطالب بتنحي الرئيس البشير.
الأمن السوداني يعتقل أكاديميين وصحفيين في احتجاجات الخرطوم
لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السودانية على خبر الاعتقالات / Reuters
12 فبراير 2019

اعتقلت قوات الأمن السودانية 14 أستاذاً جامعياً تجمّعوا للاحتجاج خارج جامعة الخرطوم، الثلاثاء، مع اقتراب الاحتجاجات المناهضة للحكومة من نهاية أسبوعها الثامن، حسب وكالة رويترز.

فيما نقلت وكالة الأناضول توقيف عدد من الإعلاميين كذلك، ليصل عدد المعتقلين إلى 16 على هامش وقفتين احتجاجيتين منفصلتين بالعاصمة الخرطوم، دعا لهما تجمع المهنيين السودانيين.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السودانية حتى الساعة، غير أنها دأبت على القول إن المتظاهرين يتسلل بينهم مخربون، وأنها تستخدم "أقل قوة ممكنة" لتفريق احتجاجات غير قانونية.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات مندّدة بالغلاء ومطالِبة بتنحي الرئيس البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، الإثنين، إن عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان بلغ نحو 51.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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