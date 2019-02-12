سياسة
3 دقيقة قراءة
لافروف: واشنطن تفرض حلولاً أحادية لتدمير مُنجزات القضية الفلسطينية
قال وزير الخارجية الروسي إن الفرصة المتاحة حالياً حيوية وأساس للتوصل إلى وفاق وطني على أساس الشراكة السياسية لكل الفلسطينيين. وشدد على أن استمرار الانقسام الفلسطيني يقدم ذريعة لتمرير "صفقة القرن".
لافروف: واشنطن تفرض حلولاً أحادية لتدمير مُنجزات القضية الفلسطينية
لافروف شدد على ضرورة أن تسعى حركتا فتح وحماس للتوصل إلى حل وسط / AFP
12 فبراير 2019

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية تُحاول فرض حلول أحادية الجانب "من شأنها أن تُدمّر كل الإنجازات في القضية الفلسطينية".

وأضاف خلال اجتماعه بممثلين عن الفصائل الفلسطينية في موسكو "حسب معلوماتنا من الأطراف المختلفة، فإن صفقة القرن تنص على بنود مختلفة عما سبق من قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وشدد على أن "استمرار الانقسام الفلسطيني يقدم ذريعة لتمرير صفقة القرن".

وأشار وزير الخارجية الروسي "ليس لدينا أي شكوك في أن إعادة وحدة الصفوف الفلسطينية، قد يساهم في توفير أوراق رابحة ضد تلك الأطراف التي تهدف لتدمير المرجعية الدولية المعتمدة في الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام". في إشارة إلى مساعي تطبيق الخطة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".

ودعا لافروف الفصائل الفلسطينية إلى التنازل والتخلي عن المصالح الحزبية في سبيل تحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وشدد على ضرورة أن تسعى حركتا فتح وحماس للتوصل إلى حل وسط فيما يتعلق بإنهاء الانقسام.

وقال إن "اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 2017 "هو أساس للتوصل إلى حلول وسط لإنهاء الانقسام".

وأشار إلى أن الفرصة المتاحة حالياً "حيوية وأساس للتوصل إلى وفاق وطني على أساس الشراكة السياسية لكل الفلسطينيين".

وأضاف "توحيد الصف الفلسطيني ضروري من أجل تمثيل الفلسطينيين عبر فريق واحد في المباحثات المقبلة مع الإسرائيليين".

وشدد على تأييد بلاده "لأي اتفاقات تم التوصل إليها بين الفصائل خلال اللقاء في موسكو"، وأعرب عن ترحيبه بعقد لقاءات مشابهة بين الفصائل الفلسطينية من أجل "إنهاء الانقسام".

وبدأ ممثلو 12 فصيلاً فلسطينياً، الإثنين، الحوارات لبحث الأوضاع الداخلية، بما فيها ملف المصالحة، والتحديات أمام القضية الفلسطينية، بدعوة من مركز الدراسات الشرقية، التابع لوزارة الخارجية الروسية.

ومن أبرز الفصائل المشاركة في حوارات موسكو: حركات، حماس، وفتح، والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us