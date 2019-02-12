سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة تستضيف مباحثات روسية أمريكية حول أفغانستان
تستضيف العاصمة التركية أنقرة في 22 فبراير/شباط الجاري مباحثات ثنائية روسية أمريكية حول أفغانستان، وتأمل موسكو في إيجاد حل للصراع المستمر منذ سنوات بين القوات الحكومية وحركة طالبان.
أنقرة تستضيف مباحثات روسية أمريكية حول أفغانستان
استضافت موسكو في السابق محادثات بين حركة طالبان والحكومية الأفغانية / AA
12 فبراير 2019

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، الثلاثاء، انعقاد جولة جديدة من المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أفغانستان في العاصمة التركية أنقرة في 22 فبراير/ شباط الجاري.

وقال كابولوف في مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو، إنه سيلتقي خلال الجولة نظيره الأمريكي زلماي خليل زاد. وأضاف أن الطرفين اتفقا على اللقاء في مكان محايد في المنطقة، وتركيا بدت كخيار "مريح" لعقد اللقاء.

وتابع كابولوف "عرضت على شركائنا الأتراك، وهم لاعبون مهمون في أفغانستان، اغتنام هذه المناسبة لإجراء مشاورات ثنائية معهم حول أفغانستان"، مشيداً بالتطورات الأخيرة لعملية السلام الأفغانية، معرباً عن توقعه أن يكون العام الجاري "حاسماً" لإحلال السلام وإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 18 عاماً، و"استعادة أفغانستان مستقلة خالية من الإرهاب والمخدرات".

وقال المبعوث الروسي إن الانتخابات الرئاسية المقبلة في أفغانستان ستلعب دوراً محورياً، وسيكون المرشح الذي سيفوز بالرئاسة مقبولاً لدى جميع الأطراف.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عقدت واشنطن وممثلون عن طالبان جولة مباحثات للسلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت 6 أيام، ويُنتظر عقد جولة أخرى بين الجانبين في 25 فبراير/شباط الجاري.

وفيما تسعى واشنطن لإنهاء الحرب في أفغانستان، عُقد أيضاً مؤتمر في موسكو مطلع فبراير/شباط، بين ممثلين من طالبان وسياسيين وناشطين من أفغانستان، وغاب أي تمثيل للحكومة في محادثات موسكو، وسط رفض متواصل من جانب طالبان لمشاركتها في أيّة جولة مفاوضات مباشرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us