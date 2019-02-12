أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، الثلاثاء، انعقاد جولة جديدة من المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أفغانستان في العاصمة التركية أنقرة في 22 فبراير/ شباط الجاري.

وقال كابولوف في مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو، إنه سيلتقي خلال الجولة نظيره الأمريكي زلماي خليل زاد. وأضاف أن الطرفين اتفقا على اللقاء في مكان محايد في المنطقة، وتركيا بدت كخيار "مريح" لعقد اللقاء.

وتابع كابولوف "عرضت على شركائنا الأتراك، وهم لاعبون مهمون في أفغانستان، اغتنام هذه المناسبة لإجراء مشاورات ثنائية معهم حول أفغانستان"، مشيداً بالتطورات الأخيرة لعملية السلام الأفغانية، معرباً عن توقعه أن يكون العام الجاري "حاسماً" لإحلال السلام وإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 18 عاماً، و"استعادة أفغانستان مستقلة خالية من الإرهاب والمخدرات".

وقال المبعوث الروسي إن الانتخابات الرئاسية المقبلة في أفغانستان ستلعب دوراً محورياً، وسيكون المرشح الذي سيفوز بالرئاسة مقبولاً لدى جميع الأطراف.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عقدت واشنطن وممثلون عن طالبان جولة مباحثات للسلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت 6 أيام، ويُنتظر عقد جولة أخرى بين الجانبين في 25 فبراير/شباط الجاري.

وفيما تسعى واشنطن لإنهاء الحرب في أفغانستان، عُقد أيضاً مؤتمر في موسكو مطلع فبراير/شباط، بين ممثلين من طالبان وسياسيين وناشطين من أفغانستان، وغاب أي تمثيل للحكومة في محادثات موسكو، وسط رفض متواصل من جانب طالبان لمشاركتها في أيّة جولة مفاوضات مباشرة.