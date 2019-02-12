سياسة
2 دقيقة قراءة
موسكو: المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان وصلت إلى وضع متأزم
قالت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، إن وضعاً متأزماً تشكّل في أفغانستان حول آفاق المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. كما أعربت موسكو عن استعدادها للإسهام في رفع العقوبات الأممية عن طالبان.
موسكو: المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان وصلت إلى وضع متأزم
مؤتمر في العاصمة الروسية موسكو بين ممثلين من طالبان وسياسيين وناشطين من أفغانستان / AFP
12 فبراير 2019

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن وضعاً متأزماً تشكّل في أفغانستان حول آفاق المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وتعليقاً على عدم اعتراف طالبان بالسلطة الحاكمة في أفغانستان، قال مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، خلال مؤتمر صحفي "هناك وضع متأزم يجب اتخاذ قرارات فيه".

وأعرب كابولوف عن استعداد بلاده للإسهام في رفع العقوبات الأممية عن حركة طالبان.

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن "الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية زلماي خليل زاد، يبذل جهداً هائلاً للاتفاق على انسحاب أمريكي من هذه الحرب الطويلة، ولديه بعض الإنجازات، ولكن برأيي، لا يزال من السابق لأوانه الاحتفال بذلك".

تجدر الإشارة إلى أن واشنطن وممثلين عن حركة طالبان، عقدوا في يناير/كانون الثاني الماضي جولة مباحثات للسلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت 6 أيام، وينتظر عقد جولة أخرى بين الجانبين في 25 فبراير/شباط الجاري.

وفيما تسعى واشنطن لإنهاء الحرب في أفغانستان، عُقد مؤتمر في العاصمة الروسية موسكو، الثلاثاء، بين ممثلين من طالبان وسياسيين وناشطين من أفغانستان.

وغاب أي تمثيل للحكومة في محادثات موسكو، وسط رفض متواصل من طالبان لمشاركة الحكومة في أي مفاوضات مباشرة.

وتصر الحركة على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، شرطاً أساسيا للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.

وتشهد أفغانستان منذ سنين صراعاً بين حركة طالبان، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة؛ ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us