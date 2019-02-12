سياسة
2 دقيقة قراءة
التوصل إلى اتفاق مبدئي لتجنب إغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة
قال أعضاء من الكونغرس الأمريكي إنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي يتضمن تمويلاً بقيمة 1.375 مليار دولار لبناء جدار عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، بهدف تفادي إغلاق جزئي آخر للحكومة، كان من المقرر أن يبدأ السبت.
التوصل إلى اتفاق مبدئي لتجنب إغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة
ترمب قال إن "الجدار يمكن أن يحمي الأمريكيين من المجرمين والهجمة الشرسة لقوافل المهاجرين"       / AFP
12 فبراير 2019

توصّل المشرّعون الأمريكيون، مساء الإثنين، إلى اتفاق مبدئي لتجنب إغلاق حكومي جديد نهاية الأسبوع، يتضمن تمويلاً بقيمة 1.375 مليار دولار لبناء جدار عند الحدود الجنوبية، وفق ما أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال السيناتور ريتشارد شالبي، أحد المفاوضين الجمهوريين الرئيسين للصحفيين، "توصلنا إلى اتفاق بيننا من حيث المبدأ حول الأمن الداخلي وستة قوانين أخرى".

وقال مساعدون لأعضاء في مجلس النواب، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الاتفاق يتضمن تخصيص تمويل بقيمة 1.375 مليار دولار لبناء جدار عند الحدود مع المكسيك، وهو أحد الوعود الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي كان يطالب بمبلغ 5.7 مليارات دولار من أجل مشروعه.

ويسمح الرقم الذي تم الاتفاق عليه بتمويل بناء 55 ميلاً (89 كيلومتراً) من الجدار في منطقة ريو غاراندي فالي في جنوب تكساس، وفق المساعدين.

ومنذ أسابيع يتواجه الديمقراطيون في الكونغرس مع ترمب بشأن تمويل بناء الجدار عند الحدود الجنوبية.

وأدت هذه العقدة إلى أكبر إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، استمر أكثر من شهر وانتهى في 25 يناير/كانون الثاني عندما وقّع ترمب قانوناً يعطي المشرّعين ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاق أو مواجهة الشلل الحكومي مجدداً.

ومع الإعلان عن الاتفاق الأولي، الإثنين، كان الرئيس الأمريكي يشارك في مهرجان في مدينة إل باسو الحدودية في تكساس، حيث قال إن "السياجات الحدودية هناك أوقفت التدفق الخارج عن السيطرة للمجرمين من المكسيك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us