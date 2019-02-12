سياسة
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ترمب ينتقد إلهان عمر بعد تصريحات "معادية لإسرائيل"
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب النائبة الديمقراطية إلهان عمر بالاعتذار عن تصريحاتها التي وصفها "بالمعادية للسامية". جاءت الانتقادات على خلفية اعتبار عمر الدعم الأمريكي لإسرائيل تقف وراءه أموال لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية AIPAC.
ترمب ينتقد إلهان عمر بعد تصريحات "معادية لإسرائيل"
ترمب يوجه انتقادات حادة لإلهان عمر على خلفية تصريحات وصفها بـ"المعادية لإسرائيل" / Reuters
12 فبراير 2019

وجّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الإثنين، انتقادات شديدة اللهجة إلى النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر، على خلفية تصريحات لها اعتبرها "معادية للسامية".

وقال ترمب معلقاً على تصريحات عمر "أرى أن عليها أن تخجل من نفسها، لقد كان تصريحاً سيئاً للغاية، وأرى اعتذارها كافياً".

جاءت الانتقادات بعد تصريحات لإلهان عمر، الأحد، قالت فيها إن الدعم الأمريكي لإسرائيل وراءه أموال لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية AIPAC.

وعلى إثر ذلك قدمت النائبة الديمقراطية اعتذارها عبر تويتر، قائلة إنه "يجب أن نكون دائماً على استعداد للتراجع والتفكير في النقد، كما أتوقع أن يسمعني الناس عندما يهاجمني البعض من أجل هويتي، ولهذا السبب أعتذر بشكل قاطع".

وأضافت إلهان عمر أن "في الوقت نفسه، أعيد التأكيد على الدور الإشكالي الذي تلعبه جماعات الضغط في سياستنا، سواء أكانت AIPAC أو NRA أو صناعة الوقود الأحفوري".

وفي وقت سابق، انتقدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، عمر، وطالبتها بالاعتذار عن استخدامها "مصطلحات معادية للسامية" في تغريدتها.

وقالت بيلوسي وعدد من القادة الديموقراطيين "ندين هذه التصريحات وندعو النائبة عمر إلى الاعتذار فوراً عن هذه التصريحات المسيئة".

كما كتبت بيلوسي على تويتر أنها تحدثت مع عمر "واتفقتا على أنه يتعين علينا أن نغتنم هذه اللحظة للتقدم إلى الأمام في رفضنا معاداة السامية بجميع أشكالها".

وكانت عمر اعتذرت، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن تغريدة كتبتها عام 2012 عُدّت "مسيئة" لإسرائيل.

وآنذاك، علقت إلهان عمر على حرب غزة قائلة "إسرائيل قامت بتنويم العالم مغناطسياً، فليوقظ الله الناس، وليساعدهم على رؤية ممارسات إسرائيل الشريرة".

يشار إلى أن مجلس النواب المنتخب حديثاً في الولايات المتحدة شهد لأول مرة عضوية سيدتين مسلمتين، وهما إلهان عمر، ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب، فلسطينية الأصل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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