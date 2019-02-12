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بومبيو يعلن مواصلة بلاده التحقيق في مقتل خاشقجي، والأمين العام للجامعة العربية يقول إنه لا توافق بعدُ بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

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الولايات المتحدة تواصل التحقيق في مقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، إن الحكومة الأمريكية ستواصل التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأضاف بومبيو أن "أمريكا لا تتستّر على جريمة قتل"، وأوضح أن واشنطن ستتخذ مزيداً من الإجراءات لمحاسبة كل المسؤولين عن مقتل خاشقجي. [رويترز]

وكانت أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مهلة انتهت في 8 فبراير/شباط، لتقديم تقرير للكونغرس بشأن تحديد المسؤول عن موت خاشقجي، وما إذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات على من يقفون وراء الجريمة. [TRT عربي]

وذكر السيناتور الديمقراطي تيم كين، وهو عضو في لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الأحد، أن التقرير المطلوب لم يُسلّم. وقال كين في بيان، الأحد، "هذا يصل إلى حد تستر إدارة ترمب على جريمة قتل، أمريكا يجب ألا تنحدر إلى هذا المستوى من الإفلاس الأخلاقي". [رويترز]

أبو الغيط: لا توافق حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية

قالت جامعة الدول العربية، الإثنين، إنه لا يوجد توافق بعد بين الدول الأعضاء، يسمح بعودة عضوية سوريا التي جرى تعليقها عام 2011 بعد بداية الثورة السورية وقمع النظام السوري لها. [رويترز]

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط "أتابع بدقة شديدة جداً هذا الموضوع، ولكنني لم أرصد بعد أن هناك خلاصات تقود إلى التوافق الذي نتحدث عنه، والذي يمكن أن يؤدي إلى اجتماع لوزراء الخارجية (العرب) يعلنون فيه انتهاء الخلاف، وبالتالي الدعوة إلى عودة سوريا لشغل المقعد". [رويترز]

تصريح أبو الغيط جاء خلال زيارته لبنان، حيث بحث مع الرئيس اللبناني ميشال عون نتائج القمة الاقتصادية التي أقيمت في بيروت قبل أيام. [النهار]