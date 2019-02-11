استُشهد أربعة عسكريين أتراك جراء سقوط مروحية في مدينة إسطنبول، وقالت مصادر أمنية إنّ المروحية سقطت، الإثنين، في أثناء محاولتها الهبوط اضطرارياً داخل مجمع سكني.

وأكّد والي مدينة إسطنبول علي يرلي قايا، استشهاد العسكريين الأربعة في الحادثة التي وقعت في منطقة تشكمه كوي في الشق الآسيوي من المدينة. جاء ذلك في تصريح أدلى به يرلي قايا للصحفيين، بعد تفقده موقع الحادثة.

وأوضح الوالي أن المروحية تابعة لطيران القوات البرية التركية، وسقطت في تمام الساعة السادسة و51 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي، وأشار إلى أن أسباب سقوط المروحية لم تحدَّد بعد.