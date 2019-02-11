سياسة
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استشهاد أربعة عسكريين أتراك في حادث سقوط مروحية في إسطنبول
أعلن والي مدينة إسطنبول استشهاد عسكريين أتراك بعد سقوط مروحيتهم في الجانب الآسيوي من المدينة. وسقطت المروحية أثناء محاولتها الهبوط اضطرارياً، ولم تُعرف أسباب سقوطها حتى الساعة.
استشهاد أربعة عسكريين أتراك في حادث سقوط مروحية في إسطنبول
المروحية كانت تحاول القيام بهبوط اضطراري داخل مجمع سكني / AA
11 فبراير 2019

استُشهد أربعة عسكريين أتراك جراء سقوط مروحية في مدينة إسطنبول، وقالت مصادر أمنية إنّ المروحية سقطت، الإثنين، في أثناء محاولتها الهبوط اضطرارياً داخل مجمع سكني.

وأكّد والي مدينة إسطنبول علي يرلي قايا، استشهاد العسكريين الأربعة في الحادثة التي وقعت في منطقة تشكمه كوي في الشق الآسيوي من المدينة. جاء ذلك في تصريح أدلى به يرلي قايا للصحفيين، بعد تفقده موقع الحادثة.

وأوضح الوالي أن المروحية تابعة لطيران القوات البرية التركية، وسقطت في تمام الساعة السادسة و51 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي، وأشار إلى أن أسباب سقوط المروحية لم تحدَّد بعد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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