سياسة
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يونيسف: نحو ربع مليون طفل يُزج بهم في نزاعات مسلحة بالعالم
أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، تقريراً أشارت فيه إلى استغلال عشرات الآلاف من الأطفال حول العالم كوقود للحروب والنزاعات المسلحة، وناشدت المنظمة جميع الحكومات أن تكثف جهودها في مواجهة هذه الانتهاكات الشديدة لحقوق الأطفال.
يونيسف: نحو ربع مليون طفل يُزج بهم في نزاعات مسلحة بالعالم
يونيسف أوضحت أن بعض التقديرات يفترض انخراط ما يصل إلى 250 ألف طفل في النزاعات المسلحة / AP
11 فبراير 2019

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، الإثنين، إن "عشرات الآلاف من الأطفال يُستغلون ويُستخدمون كجنود في نزاعات مسلحة في جميع أنحاء العالم".

وأوضح تقرير صادر عن المنظمة الدولية بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود"، أن "عشرات الآلاف من الفتيات والفتيان على مستوى العالم يؤذَون ويُستغلون كجنود في الحروب والنزاعات المسلحة، كما يُجبر الأطفال على تنفيذ أعمال شاقة".

وأوضحت المنظمة أنه "على الرغم من عدم وجود أرقام موثوق بها، فإن بعض التقديرات يفترض وجود ما يصل إلى 250 ألف طفل منخرط في النزاعات المسلحة".

وأشار تقرير المنظمة إلى أن "فتيات وفتيانًا صغارًا استُغِلوا كجنود أو مساعدين لجماعات مسلحة في أفغانستان ومالي و ميانمار"، فضلاً عن أن "بعض الفتيات يُزوَّجن قسرًا بمقاتلين، كما يُستغل فتيان وفتيات جنسياً".

وناشدت يونيسف جميع الحكومات أن تكثف جهودها في مواجهة هذه الانتهاكات الشديدة لحقوق الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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