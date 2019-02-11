سياسة
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إيران تحتفل في ذكرى ثورتها وتُصِرُّ على تعزيز قوتها العسكرية
أحيت جماهير غفيرة في طهران الذكرى الـ40 للثورة، وردد المشاركون شعارات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، في حين قال الرئيس الإيراني إن المؤامرة الأمريكية على بلاده ستفشل، وأكد عزم طهران تعزيز برنامجها الصاروخي الباليستي.
إيران تحتفل في ذكرى ثورتها وتُصِرُّ على تعزيز قوتها العسكرية
آلاف الإيرانيين تدفقوا إلى ساحة أزادي لإحياء الذكرى الأربعين لـ"الثورة الإسلامية"  / AFP
11 فبراير 2019

شهدت ساحة أزادي وسط طهران تدفُّق آلاف الإيرانيين، صباح الإثنين، لإحياء الذكرى الأربعين لـ"الثورة الإسلامية" وإعلان الجمهورية.

وشارك مئات الآلاف من الإيرانيين في مسيرات على مستوى البلاد، وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لحشود كبيرة تحمل الأعلام الإيرانية وتردّد "الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا" الهتاف الشهير للثورة.

وندّد الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب ألقاه، الإثنين، بما وصفها بالجهود الأمريكية لعزل إيران، وقال إن العقوبات الأمريكية لن تقصم ظهر "الجمهورية الإسلامية".

وأضاف روحاني "لن ندع أمريكا تنتصر، واجه الشعب الإيراني وسيواجه بعض الصعوبات الاقتصادية لكننا سنتغلب على المشاكل بمساعدة بعضنا البعض". وقال إن "المؤامرة الأمريكية ضد بلاده مصيرها الفشل".

وقال روحاني "شهد العالم أن إيران عندما قررت مساعدة شعوب سوريا والعراق ولبنان وفلسطين واليمن حققت النصر. الأعداء يعترفون الآن بهزيمتهم".

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن روحاني قوله أيضاً بأن إيران عازمة على تعزيز قوتها العسكرية وبرنامجها الصاروخي الباليستي، على الرغم من الضغوط المتنامية من الدول التي وصفها بالمعادية لكبح أنشطة بلاده الدفاعية.

من جهته، قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إنّ "طهران لن تسحب قواتها من المنطقة"، رافضاً بذلك دعوات أمريكية لكبح النفوذ الإقليمي الإيراني.

وأضاف سلامي "لا يمكن أن يطلب منا العدو الرحيل عن المنطقة. هم يجب أن يغادروا المنطقة، سنساعد أيّ مسلم في أي مكان في العالم".

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف إن طهران "ستعاقب بحزم" المعتدين الذين يهاجمون البلاد، ونقلت وكالة أنباء محلية عن شريف قوله "وصلت إيران الإسلامية إلى مستوى لحماية حدودها بقدراتها العسكرية الفعالة، وستعاقب بحزم أي معتدٍ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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