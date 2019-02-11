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وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد بلاده لمساعدة الجيش اللبناني عسكرياً، والرئيس الجزائري يعلن ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية المقررة بالجزائر في شهر أبريل/نيسان المقبل.

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وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للتعاون مع الحكومة اللبنانية ومساعدة الجيش عسكرياً

بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ظهر الأحد، زيارة رسمية للبنان تستمر يومين، يعقد خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، ومن المقرر أن يشارك في حفل الاستقبال الذي تقيمه السفارة الإيرانية في فندق فينيسيا في بيروت، يوم الإثنين، بمناسبة الذكرى الأربعين لقيام الثورة الإسلامية في إيران. [الوكالة الوطنية للإعلام]

وفي رده على سؤال بشأن استعداد بلاده لدعم الجيش اللبناني عسكرياً، قال ظريف "نحن لدينا دائماً مثل هذا الاستعداد، وكنا قد أعلنّا في أكثر من مناسبة عن هذا التوجه في إيران، لكننا بانتظار أن تكون هذه الرغبة متوفرة لدى الجانب اللبناني". [الأناضول]

بوتفليقة يعلن ترشحه لفترة رئاسية خامسة في الجزائر

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلن ترشحه بشكل رسمي لولاية خامسة، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان. [TRT عربي]

وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الجزائريين إنه في حالة انتخابه سيبادر إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة يكون هدفها إعداد "أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية" بل و"اقتراح إثراء عميق للدستور". [وكالة الأنباء الجزائرية]