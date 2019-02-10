سياسة
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البيت الأبيض لا يستبعد إغلاقاً حكوميّاً جديداً
لم يستبعد البيت الأبيض احتمال حصول إغلاق حكومي جديد إن لم يتم التوصّل إلى اتفاق بحلول 15 فبراير/شباط بشأن تمويل الجدار على الحدود مع المكسيك. وهدد الأمين العام للبيت الأبيض باللجوء إلى آلية طوارئ استثنائية لتوفير الأموال اللازمة لبناء الجدار.
البيت الأبيض لا يستبعد إغلاقاً حكوميّاً جديداً
 الأمين العام للبيت الأبيض هدد باللجوء إلى آلية طوارئ استثنائية لتمويل الجدار مع المكسيك  / Getty Images
10 فبراير 2019

قال الأمين العام للبيت الأبيض بالوكالة ميك مالفاني، لشبكة فوكس نيوز، الأحد، إن "الإغلاق الحكومي لا يزال مطروحاً في المبدأ".

وأضاف مالفاني "لا يمكننا الوصول إلى هنا لكن هذا الخيار لا يزال متاحاً للرئيس وسيبقى".

وفي 25 يناير/كانون الثاني، تمّ التوصل إلى اتفاق لإنهاء الشلل الجزئي للإدارات الأمريكية بعد 35 يوماً من الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، الذي جاء نتيجة لرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الموافقة على الميزانية، واشترط أن تتضمن تمويلاً لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال الفريق المكلف بإجراء المفاوضات والمؤلف من مسؤولين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الجمعة، إنه متفائل بفرص التوصل إلى اتفاق قبل منتصف الشهر الجاري. لكن أحد المفاوضين الجمهوريين الأساسيين، وهو السناتور ريتشارد شيلبي، أكد الأحد لشبكة فوكس نيوز أنّ "المحادثات متعثرة". وأضاف "آمل في أن نتمكن من كسر الجمود لأن الوقت ينفد".

ويرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنّ الديمقراطيين الذين يفاوضون "لا يسمح لهم قادة حزبهم بالتوصل إلى اتفاق ويريدون إغلاقاً". وكتب ترمب في تغريدة الأحد "لا يقترحون إلا القليل من المال للجدار الذي نحن في حاجة ماسة إليه على الحدود".

ويحضر ترمب الاثنين تجمعاً انتخابياً في تكساس قرب الحدود المكسيكية؛ حيث يُتوقع خروج تظاهرة مناهضة للجدار في الوقت ذاته.

وهدد مالفاني باللجوء إلى آلية طوارئ استثنائية لتوفير الأموال اللازمة لبناء الجدار مع المكسيك. وقال "سنأخذ المال الذي يمكننا الحصول عليه، وسنبحث بعدها عن مال في أمكنة أخرى بشكل قانوني بهدف تأمين هذه الحدود الجنوبية، سيتم بناؤه (الجدار) مع أو بدون الكونغرس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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