سياسة
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وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد بلاده تسليح الجيش اللبناني
قال وزير الخارجية الإيراني إنه يزور بيروت لإعلان التضامن والوقوف إلى جانب لبنان، والإعلان عن استعداد بلاده الكامل لتقديم الدعم للحكومة اللبنانية على الصُّعد كافة.
وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد بلاده تسليح الجيش اللبناني
ظريف قال إن إيران مستعدة لتقديم الدعم العسكري للجيش اللبناني  / AA
10 فبراير 2019

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأحد، إن بلاده لديها استعداد لدعم الجيش اللبناني عسكرياً.

وأضاف في رده على سؤال صحفي فور وصوله إلى مطار بيروت، بشأن استعداد بلاده لدعم الجيش اللبناني عسكرياً، "كنا قد أعلنا في غير مناسبة عن هذا التوجه في إيران، لكننا بانتظار أن تكون هذه الرغبة متوفرة لدى الجانب اللبناني".

وأوضح أنّ هناك هدفين لزيارته إلى بيروت، "الأول هو إعلان التضامن والوقوف إلى جانب لبنان، والثاني إعلان الجمهورية الإيرانية استعدادها الكامل لتقديم الدعم للحكومة اللبنانية على الصعد كافة".

وانتقل المسؤول الإيراني من المطار مباشرة الى مقر سفارة بلاده في بيروت، حيث من المتوقع أن يعقد لقاءات مع الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية، على أن يلي ذلك لقاء مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، ولقاء مع القوى والفصائل الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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