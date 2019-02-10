سياسة
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أول دفعة من المساعدات الأمريكية لفنزويلا تصل إلى كولومبيا
سلّمت الولايات المتحدة كولومبيا الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية لفنزويلا. وقالت الخارجية الأمريكية إنها ستواصل العمل مع خوان غوايدو وشركائها لتقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في فنزويلا.
أول دفعة من المساعدات الأمريكية لفنزويلا تصل إلى كولومبيا
أول دفعة من المساعدات الأمريكية لفنزويلا تصل إلى كولومبيا / AFP
10 فبراير 2019

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، تسليم كولومبيا الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية لفنزويلا.

وقالت الوزارة في رسالة عبر تويتر، إن "الولايات المتحدة تفخر بإعلان وصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية للشعب الفنزويلي في كوكوتا بكولومبيا".

وأضافت "سنواصل العمل مع غوايدو وشركائنا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في فنزويلا".

وفي وقت سابق، قام الجيش الفنزويلي بوضع حاجز أمني على جسر الحدود مع كولومبيا لمنع وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى البلاد.

وتشهد فنزويلا توتراً متصاعداً منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر زعم خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة، حقه في تولي الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بغوايدو، رئيساً انتقالياً لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

في المقابل، أيّدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي أدّى في 10يناير/كانون الثاني المنصرم، اليمين الدستورية رئيساً لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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