سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 10 فبراير/شباط 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 10 فبراير/شباط 2019
واشنطن تسعى لدفع مجلس الأمن إلى الدعوة رسمياً لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا / Reuters
10 فبراير 2019

أهم الأحداث:

واشنطن تسعى لدفع مجلس الأمن الدولي إلى الدعوة رسمياً لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا، وتركيا تدعو الصين لاحترام حقوق أقلية الأويغور المسلمة.

الجديد على TRT عربي:

الأزمة الفرنسية الإيطالية تستعِر وتستدعي زمن "التنافس الاستعماري"

شاهد!

البلدان العربية في التصنيف العالمي لأفضل الدول

واشنطن تسعى لدفع مجلس الأمن الدولي إلى الدعوة رسمياً لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تسعى لدفع مجلس الأمن الدولي إلى الدعوة رسمياً لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا يشرف عليها مراقبون دوليون وتتسم بالحرية والنزاهة والمصداقية، وذلك في إجراء دفع روسيا إلى طرح مشروع قرار معارض. [رويترز]

وأشار الدبلوماسيون إلى أنه خلال المناقشات حول مشروع القرار الأمريكي، الجمعة، اقترحت روسيا، التي تتهم واشنطن بدعم محاولة انقلاب في فنزويلا، نصاً بديلاً. [رويترز]

تركيا تحث الصين على احترام حقوق أقلية الأويغور المسلمة

دعت الخارجية التركية الصين إلى احترام حقوق الأتراك الأويغور، وإغلاق معسكرات اعتقالهم الجماعية. [الأناضول]

جاء ذلك في إجابة خطية لمتحدث الخارجية حامي أقصوي، السبت، عن سؤال صحفي حول انتهاكات ضد الأويغور وأقليات مسلمة أخرى في إقليم تركستان الشرقية (شينغيانغ) ذات الحكم الذاتي، وحادث وفاة شاعرها ومطربها القومي "عبد الرحيم هييت" في سجون الصين. [

الأناضول

]

وأضاف أن انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت الأويغور والأقليات المسلمة في الإقليم شهدت ازدياداً، لا سيما في العامين الماضيين. وتابع أن القضية انتقلت إلى فضاء المجتمع الدولي، تحديداً بعد إعلان بكين بشكل رسمي سياسة "صهر كافة الأديان والمعتقدات في البوتقة الصينية" في أكتوبر/تشرين الأول 2017. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us