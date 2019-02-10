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واشنطن تسعى لدفع مجلس الأمن الدولي إلى الدعوة رسمياً لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا، وتركيا تدعو الصين لاحترام حقوق أقلية الأويغور المسلمة.

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واشنطن تسعى لدفع مجلس الأمن الدولي إلى الدعوة رسمياً لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تسعى لدفع مجلس الأمن الدولي إلى الدعوة رسمياً لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا يشرف عليها مراقبون دوليون وتتسم بالحرية والنزاهة والمصداقية، وذلك في إجراء دفع روسيا إلى طرح مشروع قرار معارض. [رويترز]

وأشار الدبلوماسيون إلى أنه خلال المناقشات حول مشروع القرار الأمريكي، الجمعة، اقترحت روسيا، التي تتهم واشنطن بدعم محاولة انقلاب في فنزويلا، نصاً بديلاً. [رويترز]

تركيا تحث الصين على احترام حقوق أقلية الأويغور المسلمة

دعت الخارجية التركية الصين إلى احترام حقوق الأتراك الأويغور، وإغلاق معسكرات اعتقالهم الجماعية. [الأناضول]

جاء ذلك في إجابة خطية لمتحدث الخارجية حامي أقصوي، السبت، عن سؤال صحفي حول انتهاكات ضد الأويغور وأقليات مسلمة أخرى في إقليم تركستان الشرقية (شينغيانغ) ذات الحكم الذاتي، وحادث وفاة شاعرها ومطربها القومي "عبد الرحيم هييت" في سجون الصين. [

الأناضول

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وأضاف أن انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت الأويغور والأقليات المسلمة في الإقليم شهدت ازدياداً، لا سيما في العامين الماضيين. وتابع أن القضية انتقلت إلى فضاء المجتمع الدولي، تحديداً بعد إعلان بكين بشكل رسمي سياسة "صهر كافة الأديان والمعتقدات في البوتقة الصينية" في أكتوبر/تشرين الأول 2017. [الأناضول]