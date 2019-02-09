سياسة
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وزير سوداني: إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين خلال ساعات
أعلن وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات في السودان، السبت، أنه سيُطلَق سراح الصحفيين المعتقلين في البلاد "خلال الساعات القليلة المقبلة". يأتي ذلك بعد أن تَعهّد الرئيس السوداني الأربعاء الماضي، بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين.
وزير سوداني: إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين خلال ساعات
شبكة الصحفيين السودانيين قالت إن  عدد الصحفيين المعتقلين يبلغ 13 صحفياً / Reuters
9 فبراير 2019

قال وزير سوداني، السبت، إنه سيُطلَق سراح الصحفيين المعتقلين في البلاد "خلال الساعات القليلة المقبلة".

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات مأمون حسن إبراهيم، أوردتها وكالة السودان للأنباء.

وقالت الوكالة إن إطلاق سراح الصحفيين يأتي "إنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لدى مخاطبته في اللقاء الذي جرى مع قادة أجهزة الإعلام والصحافة مساء الأربعاء".

وتعهد الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء الماضي، بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في السودان، استدعت الأجهزة الأمنية واعتقلت عديداً من الصحفيين، وفق شبكة الصحفيين السودانيين، التي أشارت إلى أن عدد الصحفيين المعتقلين يبلغ 13 صحفياً.

من جانب آخر دعا تجمُّع المهنيين السودانيين إلى مظاهرات ومسيرات جديدة مساء السبت، في عدد من الأحياء في الخرطوم، من المتوقع أن يشارك فيها أعداد كبيرة من النشطاء والفنانين وقادة أحزاب المعارضة، حسب مراسل TRT عربي في الخرطوم.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحِّي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلاً، وَفْق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدّر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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