أصدرت محكمة كندية حكماً بالسجن مدى الحياة بحق مسلح قتل 6 مسلمين بإطلاق النار عليهم داخل مسجد في مقاطعة كيبيك عام 2017.

وذكرت صحيفة "ذا ستار" الكندية أن قاضي محكمة كيبك العليا فرانسوا هوت، أصدر الحكم، الجمعة، على ألكسندر بيسونيت (29 عاماً)، إثر إدانته في 6 تهم بالقتل العمد.

وأضافت أنه بموجب الحكم، سيقبع بيسونيت في السجن لمدة 40 عاماً دون قابلية الإفراج المشروط قبل انتهاء المدة.

يُشار إلى أن بيسونيت فتح النار على مصلّين داخل المسجد الواقع داخل المركز الثقافي الإسلامي في كيبك، في أثناء صلاة العشاء يوم 29 يناير/كانون الثاني 2017، مما أسفر عن مقتل 6 وجرح 19. وأوضحت الشرطة حينها إن بيسونيت "يعتنق أفكاراً متطرفة".

كان المجلس الوطني لمسلمي كندا دعا، مطلع العام الماضي، في رسالة وجهها إلى ترودو، إلى اعتبار 29 يناير/كانون الثاني من كل عام، يوماً رسمياً لمناهضة الإسلاموفوبيا، وإحياء ذكرى الهجوم الذي استهدف مسجد كيبيك، دون استجابة رسمية من ترودو.