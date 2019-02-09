سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 9 فبراير/شباط 2019
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خلاصات من TRT عربي: 9 فبراير/شباط 2019
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو طالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي / AA
9 فبراير 2019

أهم الأحداث:

مصادر من البيت الأبيض تقول إن واشنطن تدفع أفراداً من الجيش الفنزويلي إلى الانشقاق، ووزير الخارجية التركي يدعو الأمم المتحدة لفتح تحقيق في مقتل خاشقجي.

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مصادر من البيت الأبيض: واشنطن تتواصل مع أفراد من الجيش الفنزويلي لحثهم على الانشقاق

قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تُجري اتصالات مباشرة مع أفراد من الجيش الفنزويلي لحثهم على التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو، كما تُعِدّ لعقوبات جديدة تستهدف زيادة الضغط عليه. [رويترز]

وأفاد المسؤول بأن إدارة ترامب تتوقع مزيدا من عمليات الانشقاق في الجيش والتخلي عن مادورو، مشيراً إلى أن عدداً محدوداً من كبار الضباط فعل ذلك منذ أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسَه رئيساً مؤقتاً الشهر الماضي، واعتراف الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى به. [رويترز]

وتابع المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ”ما زلنا نُجري مناقشات مع أفراد من نظام مادورو ومع عسكريين على الرغم من أن هذه المناقشات محدودة جداً“. [رويترز]

تشاوش أوغلو يدعو الأمم المتحدة لفتح تحقيق حول مقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، إنه ينبغي للأمم المتحدة فتح تحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. [رويترز]

وأكّد تشاوش أوغلو أن "ما ورد في تقرير الأمم المتحدة الصادر الخميس بشأن مقتل خاشقجي، يتطابق مع المعطيات التي توصلت إليها التحقيقات التركية"، داعياً الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة حول القضية، وفتح تحقيق لكشف ملابساتها. [TRT عربي]

ولفت الوزير التركي إلى أن "معدة التقرير الأممي التقت المدعي العام في إسطنبول، حيث اطّلعا على معلومات من الجهات المعنية حول القضية، كما قدّمنا له الأدلة التي جمعناها خلال التحقيقات". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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