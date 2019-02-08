سياسة
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الجبير: ولي العهد السعودي غير ضالع في جريمة قتل خاشقجي
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غير ضالع في جريمة قتل جمال خاشقجي. وقال الجبير "نأمل من الكونغرس أن يأخذ خطوة للوراء".
الجبير: ولي العهد السعودي غير ضالع في جريمة قتل خاشقجي
        عادل الجبير حذر من أن استهداف ولي العهد السعودي يعتبر "خطاً أحمر"  / AFP
8 فبراير 2019

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "غير ضالع في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي" محذراً من أن استهدافه يُعتبر "خطاً أحمر".

وأضاف للصحفيين في واشنطن الجمعة أن "القضاء السعودي ملتزم بمحاسبة المتورطين في مقتل خاشقجي، وأن القيادة السعودية خط أحمر، ومحاولة الربط بين ولي العهد محمد بن سلمان وقضية خاشقجي لا أساس لها".

وقال الجبير"نأمل من الكونغرس أن يأخذ خطوة للوراء، وينتظر نتائج التحقيق في قضية خاشقجي". ورأى أن الكونغرس حازم جداً بسبب "اللعبة السياسية" و "الأجواء السائدة في واشنطن".

ورفض الجبير التعليق على تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، "لاستناده إلى مصادر مجهولة".

ونشرت الصحيفة، فجر الجمعة، تقريراً يستند إلى أدلة استخباراتية، تقول فيه إن ولي العهد السعودي قال للمدير العام السابق لقناة العربية تركي الدخيل، قبل عام من مقتل خاشقجي، إنه قد يلاحق الأخير "برصاصة" في حال لم يعد إلى البلاد.

وأضافت الصحيفة أن محمد بن سلمان، تحدّث بالأمر نفسه أمام مستشاره السابق سعود القحطاني، وقال له إنه "لا يحب أنصاف التدابير، ولا يؤمن بها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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