سياسة
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تشاوش أوغلو يدعو لفتح تحقيق أممي رسمي حول مقتل خاشقجي
قال وزير الخارجية التركي إن ما ورد في تقرير الأمم المتحدة، الصادر الخميس بشأن مقتل خاشقجي، يتطابق مع المعطيات التي توصلت إليها التحقيقات التركية، ودعا تشاوش أوغلو الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة حول القضية، وفتح تحقيق لكشف ملابساتها.
تشاوش أوغلو يدعو لفتح تحقيق أممي رسمي حول مقتل خاشقجي
وزير الخارجية التركي يدعو الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في قضية مقتل جمال خاشقجي / AA
8 فبراير 2019

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال تشاوش أوغلو إن "ما ورد في تقرير الأمم المتحدة الصادر الخميس بشأن مقتل خاشقجي، يتطابق مع المعطيات التي توصلت إليها التحقيقات التركية"، داعياً الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة حول القضية، وفتح تحقيق لكشف ملابساتها.

وأوضح الوزير التركي أن "المقررة التابعة للأمم المتحدة، زارت تركيا بهدف جمع المعلومات الأولية، برفقة فريق من الخبراء". ولفت إلى أن "معدة التقرير الأممي التقت المدعي العام في إسطنبول، حيث اطّلعا على معلومات من الجهات المعنية حول القضية، كما قدمنا له الأدلة التي جمعناها خلال التحقيقات".

وتابع "معدة التقرير لم تجرِ تحقيقاً رسمياً، بل قامت بجمع معلومات أولية حول القضية، ولذلك يجب على الأمم المتحدة أن تشكل لجنة وتفتح تحقيقاً رسمياً في مقتل خاشقجي".

وذكر أنه تباحث مع عدد من نظرائه بشأن القضية خلال زيارته واشنطن، قبل يومين، مضيفاً "سنتقدم بطلب مشترك مع بعض الدول لفتح تحقيق أممي حول القضية، بسبب وجود الكثير من الأسئلة الغامضة حتى اليوم".

واعتبر تشاوش أوغلو أنه "في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن أخذ الأمم المتحدة زمام المبادرة سيكون الطريق الأكثر صواباً، خاصة في ظل توافق المعلومات التي قدمها التقرير الأممي مع الأدلة التي توصلت إليها السلطات التركية".

وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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