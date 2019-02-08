استشهد فلسطينيان، وأُصيب 17 آخرون، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، قرب السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في الجمعة الـ46 من مسيرات العودة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة، إن الطفل حسن إياد شلبي (14 عاماً)، والشاب حمزة محمد رشدى إشتيوي (18 عاماً) استشهدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة.

كما أُصيب 17 آخرون، بالذخيرة الحية، التي أطلقها جيش الاحتلال تجاه المتظاهرين، بحسب وزارة الصحة.

ويشارك فلسطينيون، منذ 46 أسبوعاً، في مسيرات العودة السلمية، التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.