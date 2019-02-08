من المقرر أن يسافر كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر إلى خمس دول عربية، على الأقل، أواخر فبراير/شباط الجاري، لإطلاع دبلوماسيين عرب على الشق الاقتصادي من المقترح الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، الخميس، عن مسؤولَين في البيت الأبيض.

وقال المسؤولان إن كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومبعوث السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات يعتزمان زيارة سلطنة عمان والبحرين والسعودية والإمارات وقطر في جولتهما التي ستستغرق أسبوعاً، وقد يضيفان بلدين آخرين إلى جدول رحلتهما.

وأضافا أن كوشنر وغرينبلات، لن يُطلعا الدبلوماسيين على "المكوّن السياسي" لخطة السلام الذي يشمل جميع القضايا الأساسية في القضية الفلسطينية. وبدلاً من ذلك، سيقيس المسؤولان الأمريكيان مستوى الدعم للشق الاقتصادي من الخطة، الذي يُتوقع أن يشمل مزيجاً من المساعدات والاستثمارات لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وقال المسؤولان إنهما يدركان أن الدبلوماسيين العرب الذين سيجتمع معهم كوشنر، ستكون لديهم الرغبة في معرفة عناصر المكوّن السياسي قبل أن يُبدوا رأياً في الشقّ الاقتصادي.

وتأجل إعلان خطة ترمب، المعروفة بصفقة القرن، بعدما ثار غضب الفلسطينيين على قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2017.

ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحديث مع الولايات المتحدة عن أي خطة سلام في أعقاب اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكن المسؤولين في البيت الأبيض يأملون في أن يتغير ذلك.

وقال أحد المسؤولين "نأمل أن يقرأ عباس الخطة، وأن يحكم عليها بصورة موضوعية، وأن يجلس إلى الطاولة لإجراء مفاوضات بعد أن نعلن الخطة. شعبه لا يستحق شيئاً أقل".