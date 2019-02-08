نفذت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، حكماً بإعدام 3 مصريين شنقاً، عدّتهم مدانين في قضية قتل نجل أحد القضاة، شمالي البلاد، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمني، فيما أكّد قيادي في جماعة الإخوان المسلمين ومصدر حقوقي لوكالة الأناضول تنفيذ الحكم.

ما المهم: يأتي تنفيذ حكم الإعدام الأخير، كحلقة جديدة، في مسلسل محاكمات تجري منذ الانقلاب العسكري في مصر مطلع يوليو/تموز 2013. وعلى الرغم من أن كثيراً من هذه الأحكام تنفّذ بعد مرورها بكل مراحل التقاضي حسب ما تنص عليه القوانين المصرية، فإن منظمات حقوقية مصرية ودولية تراها أحكاماً "مسيّسة"، وتستند إلى اعترافات أُخذت "تحت التعذيب".

المشهد: تم تنفيذ حكم الإعدام في حق كل من أحمد ماهر الهنداوي، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، والمعتز بالله غانم، وأكدت مؤسسات حقوقية وعائلات المدانين الخبر، لكن لم يصدر بيان من وزارة الداخلية المصرية حتى الآن.

وأبلغت مشرحة الإسكندرية أهالي الثلاثة أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً في حقهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"ابن المستشار"، حسب مركز "الشهاب لحقوق الإنسان".

وتم الحكم استناداً على قرار محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) بتأييد حكم الإعدام في حق 3 أشخاص في ديسمبر/كانون الأول 2017، إثر إدانتهم بقتل نجل المستشار محمود السيد المورلي، رئيس محكمة استئناف المنصورة السابق، في سبتمبر/أيلول 2014.

ووجهت النيابة للمتهمين تهماً نفوها أثناء جلسات المحاكمة، بينها "القتل العمد، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

من جهتها، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في بيان لها، الخميس، تنفيذ السلطات المصرية حكم إعدام في حق ثلاثة "سجناء سياسيين"، وقالت إنهم تعرّضوا للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت المنظمة في بيانها أن "خطاباً مسرباً من أحد المتهمين تم إرساله إلى مرصد طلاب الحرية (وهو مرصد أسسته مجموعة من المحامين الحقوقيين والنشطاء) يزعم أن الاعترافات كانت تحت التعذيب".

وتابع البيان "يشير الخطاب إلى أن (المتهمين) تم تعذيبهم بالصدمات الكهربائية والضرب في محبسهم".

وأوضح البيان أن اثنين من المتهمين كانا طالبين جامعيين، والثالث يمتلك متجر أجهزة كمبيوتر، وكان الثلاثة ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين في المنصورة، وفقاً للبيان.

الخلفيات والدوافع: كانت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية (دلتا النيل) أصدرت عام 2016 أحكاماً بالإعدام حضورياً على ثلاثة متهمين، وغيابياً على متهمَين اثنين، وأيدت محكمة النقض الحكم أواخر 2017.

وحسب وكالة الأناضول، ارتفع عدد من تم تنفيذ حكم الإعدام في حقهم إلى 30 دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى الرئاسة في يونيو/حزيران 2014، أمراً بالعفو وإبدال العقوبة وفق صلاحياته التي يخوّلها له القانون.

فيما تقول المنظمة العربية لحقوق الإنسان إنه "منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 نفّذ الأمن المصري حكم الإعدام في حق 32 شخصاً"، وأضافت أنه صدرت "أحكام بالإعدام في حق 1157 شخصاً بينهم 34 شخصاً في انتظار التنفيذ".

وذكرت المنظمة أن 21 شخصاً ممن نُفذ في حقهم الإعدام "حوكموا أمام محاكم عسكرية، مع وجود 34 متهماً آخرين في قضايا متفرقة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت، بعد استنفاد كل الطرق القانونية للطعن في تلك الأحكام، وفي ذات الفترة تم التصديق على حكم الإعدام في حق 1157 شخصاً من بين 2240 تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي".

وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام، ووصف جهات حقوقية محلية ودولية لها بأنها مسيّسة، ترفض السلطات المصرية وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أية اتهامات موجهة إلى القضاء المصري، وتقول إن القضاء المصري بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامه إلى أكثر من درجة تقاضٍ، رافضة أي اتهامات تنال من استقلاليتهما، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

بين السطور: قال نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مايكل بيج، إن الحكومة المصرية "ارتكبت ظلماً صارخاً بإعدام ثلاثة رجال أدلوا على ما يبدو باعترافات انتُزعت بواسطة الصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال التعذيب".

وطالب بيج الحكومة بـ"حظر تنفيذ أحكام الإعدام، الأمر الذي يضخم قسوة المحاكمات الجائرة".

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إنه "يستنكر تنفيذ حكم الإعدام، في قضية ذات طابع سياسي"، وإن "أوراق القضية كانت مليئة بالعوار القانوني".

وأضاف المركز أن المحاكم المصرية تفتقر إلى "شروط تحقيق العدالة"، وأن النظام القضائي المصري يلجأ إلى "محاكم خاصة ومحاكم عسكرية لإصدار الأحكام في حق المعارضين السياسيين".