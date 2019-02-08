اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الأمريكي دونالد ترمب بتقويض مبادرات الحوار التي بدأتها المكسيك وأوروغواي لحل الأزمة السياسية في فنزويلا.

جاء ذلك في خطاب له بميدان "بوليفار" وسط العاصمة كاراكاس، الذي يشهد حملة توقيعات ضد التدخلات العسكرية والسياسية للولايات المتحدة، حملت عنوان "اسحبوا أيديكم من فنزويلا".

وكان مبعوث الخارجية الأمريكية الخاص إلى فنزويلا إليوت أبرامز، قال في مؤتمر صحفي، الخميس، إنه "فات الأوان للحوار مع مادورو"، مضيفاً أن بلاده "معنية فقط بالتعامل مع حكومة خوان غوايدو"، حسب وكالة الأناضول.

الإعلان الأمريكي جاء بعد اجتماع زعماء من أوروبا وأمريكا اللاتينية، الخميس، في مونتيفيديو عاصمة أوروغواي لبحث خطة لحل الأزمة المتفاقمة في فنزويلا، بطريقة لا تشمل التدخل المباشر.

وحضر الاجتماع الاتحاد الأوروبي وثماني دول أوروبية، هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا والسويد، إلى جانب خمسة بلدان من أمريكا اللاتينية، هي الأوروغواي وكوستاريكا والإكوادور والمكسيك وبوليفيا.

وجاء الاجتماع في أعقاب اجتماع آخر منفصل عقدته مجموعة ليما الأكثر تشدداً في كندا، والتي طالبت بتحرك دولي ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإجباره على التنحي.