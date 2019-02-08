سياسة
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الرئاسة التركية: نتائج تحقيقنا تتماشى مع تقرير الأمم المتحدة بشأن خاشقجي
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، إنه يجب على السلطات السعودية تسليم أنقرة قتلة الصحفي جمال خاشقجي كدليل على رغبتهم في خدمة العدالة، مرحباً بالزيارة التي قامت بها المقررة الأممية لأنقرة.
الرئاسة التركية: نتائج تحقيقنا تتماشى مع تقرير الأمم المتحدة بشأن خاشقجي
ألتون أشار إلى أن تركيا تسعى وراء الحقيقة والعدالة في قضية خاشقجي / AA
8 فبراير 2019

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون في مقابلة خاصة نشرت وكالة رويترز مقتطفات منها، إن نتائج تركيا تتماشى مع ما خلص إليه تحقيق الأمم المتحدة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده، مطلع أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وأضاف ألتون "يجب على السلطات السعودية تسليم قتلة خاشقجي لتركيا كدليل على استعدادها لتحقيق العدالة"، وأكد استعداد تركيا للتعاون مجدداً "وتقديم كل ما بالإمكان للمساعدة في التحقيقات بقضية مقتل خاشقجي".

كما أشار ألتون إلى أن الغياب التام للشفافية في القضية مثار قلق بالغ، ويقوّض مصداقية المسؤولين السعوديين المعنيين.

جاء ذلك بعد بيان نشره موقع مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، مساء الخميس، استعرضت فيه المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، النتائج الأولية لتحقيقها في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف البيان أن الأدلة التي حصلت عليها كلامارد تُظهر أن الصحفي خاشقجي كان "ضحية قتل وحشي ومتعمد خطط له ونفذه مسؤولون في الدولة السعودية".

ورحب ألتون بالزيارة التي قامت بها المقررة الأممية إلى أنقرة، وأشاد بالعزيمة التي أظهرتها كالامارد بخصوص الكشف عن حادثة مقتل خاشقجي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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