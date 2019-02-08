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أردوغان يقول إن تركيا تتعرض لحملات تشويه سوداء بسبب شنها حرباً على الإرهاب، ومقررة أممية تتهم مسؤولين سعوديين بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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أردوغان: تركيا تتعرض لحملات سوداء تتهمها باستهداف الأكراد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن "هناك حملات سوداء تريد تصوير مكافحتنا التنظيمات الإرهابية، وكأن تركيا تقف ضد المواطنين الأكراد وهذا ليس صحيحاً؛ فالأكراد موجودون في البرلمان والحكومة ويتمتعون بكافة الحقوق كمواطنين أتراك". [TRT عربي]

وأضاف أردوغان، في كلمة ألقاها بعد اجتماع لمجلس العلاقات التركي الأمريكي في أنقرة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اقترح خطة لإقامة منطقة آمنة في الشمال السوري، وأضاف "إننا قادرون على إنشاء هذه المنطقة الآمنة بعمق 30 إلى 35 كيلومتراً، ومستعدون لمكافحة داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً على تركيا وجميع دول العالم". [TRT عربي]

وأشار الرئيس التركي إلى أن "مبادرة ترمب الأخيرة، وخاصة في سوريا (قرار الانسحاب) أفشلت خطط الذين حاولوا تقويض العلاقات التركية الأمريكية"، وشدد على أن تركيا تتطلع إلى مستقبل مشرق في علاقاتها مع الولايات المتحدة، رغم تعرضها للعديد من التحديات. [الأناضول]

مقررة أممية تتهم مسؤولين سعوديين بقتل الصحفي جمال خاشقجي

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، الخميس، إن الأدلة التي حصلت عليها تُظهر أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان "ضحية قتل وحشي ومتعمّد خطط له ونفذه مسؤولون في الدولة السعودية". [TRT عربي]

وقالت كالامارد، في بيان نشره موقع مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، الخميس، إن الحكومة السعودية قوّضت بشدة جهود تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي. [الأناضول]

وأعربت المقررة الأممية في البيان عن شكرها لحكومة أنقرة على الدعم الذي قدمته لها أثناء زيارتها لتركيا للتحقيق في قضية خاشقجي. [الأناضول]