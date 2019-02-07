استدعت فرنسا سفيرها في إيطاليا، الخميس، للتشاور بعد "تهجم لا أساس له وغير مسبوق" من قبل مسؤولين إيطاليين، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنياس فون دير مول في بيان إن "فرنسا تتعرض منذ عدة أشهر لاتهامات متكررة وتهجم لا أساس له وتصريحات مغالية يعرفها الجميع".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية "هذا أمر غير مسبوق منذ نهاية الحرب (العالمية الثانية) التدخلات الأخيرة تشكل استفزازاً إضافياً وغير مقبول".

وقالت المتحدثة "أن تكون هناك خلافات أمر، وتسييس العلاقة لأهداف انتخابية أمر آخر". كما أشارت إلى أن "كل هذه الأفعال تولّد وضعاً خطيراً يطرح تساؤلات حول نوايا الحكومة الإيطالية في علاقتها مع فرنسا".

وتصاعدت وتيرة الخلاف بين البلدين، عقب لقاء نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو الثلاثاء محتجين من "السترات الصفراء" الذين يتظاهرون منذ أسابيع في فرنسا ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعرب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني عن أمله في أن "يتحرر الشعب الفرنسي قريباً من رئيس سيئ للغاية"، في تصريحات غير مسبوقة بين دولتين مؤسستين للاتحاد الأوروبي.