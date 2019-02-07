سياسة
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فرنسا تستدعي سفيرها في إيطاليا بعد ما قالت إنه "تهجم غير مسبوق"
استدعت فرنسا سفيرها في إيطاليا بعد ما وصفته بهجمات متكررة من قبل القادة السياسيين الإيطاليين في الأشهر الماضية. وتصاعدت وتيرة الخلاف بين البلدين، عقب لقاء نائب رئيس الوزراء الإيطالي محتجين من "السترات الصفراء".
فرنسا تستدعي سفيرها في إيطاليا بعد ما قالت إنه "تهجم غير مسبوق"
المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية قالت إن باريس تتعرض منذ عدة أشهر لاتهامات متكررة من قبل مسؤولين إيطاليين / AFP
7 فبراير 2019

استدعت فرنسا سفيرها في إيطاليا، الخميس، للتشاور بعد "تهجم لا أساس له وغير مسبوق" من قبل مسؤولين إيطاليين، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنياس فون دير مول في بيان إن "فرنسا تتعرض منذ عدة أشهر لاتهامات متكررة وتهجم لا أساس له وتصريحات مغالية يعرفها الجميع".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية "هذا أمر غير مسبوق منذ نهاية الحرب (العالمية الثانية) التدخلات الأخيرة تشكل استفزازاً إضافياً وغير مقبول".

وقالت المتحدثة "أن تكون هناك خلافات أمر، وتسييس العلاقة لأهداف انتخابية أمر آخر". كما أشارت إلى أن "كل هذه الأفعال تولّد وضعاً خطيراً يطرح تساؤلات حول نوايا الحكومة الإيطالية في علاقتها مع فرنسا".

وتصاعدت وتيرة الخلاف بين البلدين، عقب لقاء نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو الثلاثاء محتجين من "السترات الصفراء" الذين يتظاهرون منذ أسابيع في فرنسا ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعرب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني عن أمله في أن "يتحرر الشعب الفرنسي قريباً من رئيس سيئ للغاية"، في تصريحات غير مسبوقة بين دولتين مؤسستين للاتحاد الأوروبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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