سياسة
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مصادر أممية: مراقبو الأمم المتحدة قد يتمركزون على سفينة بميناء الحديدة
ذكرت مصادر في الأمم المتحدة أن مراقبي المنظمة الذين يجري نشرهم في اليمن يمكن أن يتمركزوا على سفينة راسية في ميناء الحديدة. وعقد الرئيس الجديد لفريق الأمم المتحدة في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، الجنرال مايكل لوليسغارد أول اجتماع بحضور طرفي النزاع.
مصادر أممية: مراقبو الأمم المتحدة قد يتمركزون على سفينة بميناء الحديدة
الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في اليمن وصل إلى صنعاء في 5 فبراير/شباط / AFP
7 فبراير 2019

ذكرت مصادر في الأمم المتحدة الأربعاء أن مراقبي المنظمة الدولية الـ75 الذين يجري نشرهم في اليمن يمكن أن يتمركزوا اعتباراً من مارس/آذار المقبل على سفينة راسية في ميناء الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر مقربة من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية "إنه حل مطروح"، مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية.

وذكرت الصحيفة في وقت سابق أن الأمم المتحدة اتخذت قرارها بشأن السفينة، موضحة أنها ستستأجر السفينة التجارية "إم في بلوفورت" التي يبلغ طولها 142 متراً وتملكها الشركة الكندية "بريدجيمانز سيرفيسز".

وبُنيت السفينة في العام 1979 وتم تحويلها في 2015 إلى فندق مكون من 299 قمرة ومكاتب ومنصة يمكن أن تهبط فيها مروحية.

وفي مفاوضاتها مع طرفي النزاع في اليمن، تستخدم الأمم المتحدة منذ الأحد سفينة راسية قبالة سواحل الحديدة سمحت بجمع الحوثيين والحكومة اليمنية.

وترأس المحادثات التي جرت الجنرال السابق باتريك كاميرت رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في اليمن سابقاً، فيما تولى رئاسة البعثة مساء الثلاثاء الضابط الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد الذي عيّنته المنظّمة الدولية في هذا المنصب خلفاً لكاميرت.

وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن طرفي النزاع اليمني أحرزا تقدماً باتجاه إعادة انتشار القوات خارج مدينة الحديدة الساحلية.

وينص اتفاق ستوكهولم الأخير بين الطرفين على ضرورة انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في المدينة، وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.

وعلى صعيد آخر تستمر في العاصمة الأردنية، عمان، الخميس، محادثات طرفي النزاع اليمني بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، لليوم الثالث على التوالي.

مصدر:TRT عربي
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