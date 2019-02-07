تستعد تركيا لتسليم قطر ست طائرات من دون طيار من طراز بيرقدار TB2، ضمن صفقة وُقّعت عام 2018.

والصفقة الموقعة بين القوات المسلحة القطرية وشركة بيكار التركية لصناعة الطائرات، تضمنت ست طائرات من دون طيار، ومحطات تحكم، فضلاً عن الأدوات والمعدات التقنية واللوجيستية الخاصة بهذه الطائرات.

وضمن الصفقة ذاتها، أنهى فريق قطري مكوّن من 55 شخصاً دوراته التدريبية لاستخدام الطائرات المذكورة، والتي خضعوا لها في تركيا على يد فريق من مهندسي شركة بيكار وخبرائها.

ومن المقرر أن تقوم بيكار ضمن إطار الصفقة بتقديم الدعم التقني واللوجستي لمدة عامين للجانب القطري، بخصوص نظام عمل الطائرات، على أيدي مهندسين أتراك.

وتتمكن طائرة بيرقدار TB2 من التحليق في الهواء لمدة 25 ساعة دون انقطاع، والقيام بمهامها خلال الليل والنهار، وتستطيع نقل حمولة بوزن مئة كيلوغرام.

وتعمل الطائرة على تزويد مراكز العمليات للقوات المسلحة التركية بمعلومات آنية ترصدها خلال مهمتها في الأجواء، فضلاً عن كونها قادرة على قصف الأهداف بواسطة ذخائر محمولة على متنها.