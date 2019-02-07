سياسة
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تركيا تستعد لتسليم قطر طائرات من دون طيار
تستقبل قطر قريباً ست طائرات تركية من دون طيار، ضمن صفقة وُقّعت عام 2018. الطائرات التركية قادرة على التحليق في الهواء لمدة 25 ساعة من دون انقطاع، ونقل حمولة بوزن مئة كيلوغرام.
تركيا تستعد لتسليم قطر طائرات من دون طيار
حفل تخرّج فريق قطري بعد دورة تدريبية لاستخدام طائرة بيرقدار TB2 في ولاية إدرنا غربي تركيا / AA
7 فبراير 2019

تستعد تركيا لتسليم قطر ست طائرات من دون طيار من طراز بيرقدار TB2، ضمن صفقة وُقّعت عام 2018.

والصفقة الموقعة بين القوات المسلحة القطرية وشركة بيكار التركية لصناعة الطائرات، تضمنت ست طائرات من دون طيار، ومحطات تحكم، فضلاً عن الأدوات والمعدات التقنية واللوجيستية الخاصة بهذه الطائرات.

وضمن الصفقة ذاتها، أنهى فريق قطري مكوّن من 55 شخصاً دوراته التدريبية لاستخدام الطائرات المذكورة، والتي خضعوا لها في تركيا على يد فريق من مهندسي شركة بيكار وخبرائها.

ومن المقرر أن تقوم بيكار ضمن إطار الصفقة بتقديم الدعم التقني واللوجستي لمدة عامين للجانب القطري، بخصوص نظام عمل الطائرات، على أيدي مهندسين أتراك.

وتتمكن طائرة بيرقدار TB2 من التحليق في الهواء لمدة 25 ساعة دون انقطاع، والقيام بمهامها خلال الليل والنهار، وتستطيع نقل حمولة بوزن مئة كيلوغرام.

وتعمل الطائرة على تزويد مراكز العمليات للقوات المسلحة التركية بمعلومات آنية ترصدها خلال مهمتها في الأجواء، فضلاً عن كونها قادرة على قصف الأهداف بواسطة ذخائر محمولة على متنها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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