ما المهم: في إطار تأكيد الجانب التركي ضرورة التزام الولايات المتحدة بتعهداتها المتأخرة لأنقرة في سوريا، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، تشكيل قوة مهام مشتركة بين أنقرة وواشنطن، بهدف تنسيق انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية.

وأوضح تشاوش أوغلو أنه سيتم تقييم المقترحات المتبادلة للطرفين، من أجل إتمام مرحلة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا دون حدوث مشاكل، مشيراً إلى وجود نوع من السرعة في تطبيق خارطة الطريق حول منبج السورية، رغم الظروف الجوية السيئة.

وحول المنطقة الآمنة أكد أنه "إن كان المقصود بالمنطقة الآمنة هو إنشاء منطقة عازلة للإرهابيين، فإن تركيا سترفض هذه الخطوة"، مشدداً على أن بلاده ستدعم المنطقة الآمنة التي تساهم في إزالة مخاوف تركيا الأمنية في تلك المناطق.

المشهد: زار وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وفي التوقيت ذاته بدأ وفد تركي برئاسة مساعد وزير الخارجية سادات أونال، الثلاثاء، محادثات مع مسؤولين أمريكيين في العاصمة واشنطن، في إطار مجموعة العمل المشتركة التركية الأمريكية رفيعة المستوى الموقّعة بين الجانبين في فبراير/شباط العام الماضي.

وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، فإن تطبيق خارطة الطريق حول منبج السورية، سيكون على قائمة أجندة الوفد التركي في واشنطن.

وبالفعل أكد تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي وجود نوع من السرعة في تطبيق خارطة الطريق حول منبج السورية، وأضاف أن إرهابيي تنظيمات YPG/PKK ما زالوا داخل منبج، داعياً لضرورة إخراجهم من هذه المنطقة.

وتابع قائلاً "الوفد التركي كان في واشنطن، وتم الاتفاق على تشكيل قوة مهام مشتركة لتنسيق الانسحاب الأمريكي من سوريا، وكنت قد بحثت مع نظيري (الأمريكي) مايك بومبيو هذا الأمر، والأخير أبدى إيجابية للمقترح، والقوة ستكون معنية فقط بتنسيق الانسحاب".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تضع الأكراد وإرهابيي تنظيمات YPG في خانة واحدة، وأن تصرف واشنطن هذا، قد يكون عمداً أو سهواً.

الخلفيات والدوافع: كانت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى خارطة طريق بخصوص مدينة منبج السورية، تقضي بخروج مسلحي تنظيم YPG الإرهابية من المدينة، كما تقوم القوات التركية والأمريكية بتنفيذ دوريات مستقلة على أطراف المدينة.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراراً واشنطن بالالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها بشأن منبج السورية، في أقصر وقت ممكن، مشدداً على أن بلاده تواصل المباحثات مع أمريكا بهذا الشأن.

بدأت قوات الولايات المتحدة والقوات التركية دوريات مشتركة في منطقة منبج الواقعة شمال سوريا، حسب ما قاله وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، كخطوة لتخفيف التوتر بين البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

بين السطور: دعا تشاوش أوغلو لمنع الإرهابيين من استغلال فراغ السلطة في سوريا لتهديد وحدة أراضيها وتقويض الأمن القومي لجيرانها.

وقال "يجب تطهير فلول تنظيم داعش الإرهابي في سوريا وأن تنسحب الولايات المتحدة من هذا البلد بطريقة منظمة ومنسقة".

وأضاف "المهم حالياً هو اتخاذ التدابير للحيلولة دون ظهور التنظيم مجدداً ومساعدة هذين البلدين (العراق وسوريا) في تحقيق استقرارهما".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يمكن استعادة مئة في المئة من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق خلال أسبوع.

وأضاف ترمب أمام أعضاء التحالف الدولي "سيتم الإعلان، الأسبوع المقبل، أننا سيطرنا رسمياً على مئة في المئة من أرض الخلافة".

ما التالي: ذكر الوزير التركي أنه التقى خلال وجوده في واشنطن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي جيمس ريش، وعدداً من الأعضاء الآخرين.

وأكد أنه لم يتضح إلى الآن كيفية إنشاء المنطقة الآمنة في شرق الفرات، مبيناً أن المباحثات بين الطرفين جارية في هذا الشأن.

وذكر أن تركيا تبحث مع المسؤولين الروس أيضاً فكرة إنشاء المنطقة الآمنة على غرار التنسيق القائم بين أنقرة وواشنطن حول هذا الموضوع.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن تمتلك خطة لمكافحة عناصر داعش الموجودين في مناطق سيطرة النظام السوري، قال تشاوش أوغلو "لم يطلعونا إلى الآن على شيء بهذا الخصوص، لكن أستطيع أن أقول بأنه سيتم القضاء على فلول داعش في شرق الفرات خلال فترة قريبة".

وأكد أن بلاده ستدعم المنطقة الآمنة التي تساهم في إزالة مخاوف تركيا الأمنية في تلك المناطق، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء مثل هذه المنطقة، بدرت أولاً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقوبلت برفض من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.