سياسة
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تركيا تحذر من استغلال الإرهابيين للفراغ في سوريا
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إنه يجب منع الإرهابيين من استغلال فراغ السلطة في سوريا لتهديد وحدة أراضيها وتقويض الأمن القومي لجيرانها. وأوضح تشاوش أوغلو أن تنظيم داعش الإرهابي تعرض للهزيمة في العراق، وهو على وشك الهزيمة في سوريا.
تركيا تحذر من استغلال الإرهابيين للفراغ في سوريا
وزير الخارجية التركي دعا  إلى منع الإرهابيين من استغلال فراغ السلطة في سوريا لتهديد وحدة أراضيها / AA
6 فبراير 2019

دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، إلى منع الإرهابيين من استغلال فراغ السلطة في سوريا لتهديد وحدة أراضيها وتقويض الأمن القومي لجيرانها.

وقال تشاوش أوغلو في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي ضد داعش المنعقد في واشنطن "يجب تطهير فلول تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وأن تنسحب الولايات المتحدة من هذا البلد بطريقة منظمة ومنسقة".

وأضاف "يجب الابتعاد عن منح الإهاربيين فراغاً في السلطة يمكن أن يستفيدوا منه لتهديد وحدة أراضي سوريا وتقويض الأمن القومي لجيرانها".

وأوضح تشاوش أوغلو أن التنظيم تعرض للهزيمة في العراق، وهو على وشك الهزيمة في سوريا.

وأضاف "المهم حالياً هو اتخاذ التدابير للحيلولة دون ظهور التنظيم مجدداً ومساعدة هذين البلدين (العراق وسوريا) في تحقيق استقرارهما".

وأشار إلى أن "إعادة إنشاء البنية التحتية وإعادة بناء الهوية العراقية وفق نظام سياسي اجتماعي شامل سيكون البند الأساسي لمرحلة ما بعد تنظيم داعش الإرهابي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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