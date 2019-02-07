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الولايات المتحدة تمنع صدور مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي كان سيعبّر عن الأسف من قرار إسرائيل بعد طرد قوة مراقبة أجنبية من مدينة الخليل، وقوات حفتر تسيطر على حقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا.

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الولايات المتحدة تمنع صدور مشروع بيان لمجلس الأمن كان سيعبّر عن الأسف من قرار إسرائيل طرد قوة مراقبة أجنبية من مدينة الخليل

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة منعت الأربعاء صدور مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي كان سيعبّر عن الأسف من قرار إسرائيل طرد قوة مراقبة أجنبية من مدينة الخليل الفلسطينية. [رويترز]

وناقش مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً قرار إسرائيل خلف أبواب مغلقة بناء على طلب من الكويت وإندونيسيا التي ساهمت أيضاً في صياغة البيان، ومثل هذا البيان ينبغي أن ينال الموافقة بتوافق الآراء [euronews]

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي إنه لن يجدد تفويض القوة المؤقتة في الخليل، متهماً المراقبين بأنشطة غير محددة معادية لإسرائيل، فيما قالت النرويج التي رأست بعثة المراقبة متعددة الجنسيات على مدى 22 عاماً ”القرار الإسرائيلي أحادي الجانب يمكن أن يعني توقف تنفيذ جزء مهم من اتفاقات أوسلو". [رويترز]

قوات حفتر تسيطر على حقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا

سيطرت قوات تابعة للجنرال خليفة حفتر، الأربعاء، على حقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا، والمتوقف عن العمل منذ أكثر من شهر. [الأناضول]

واتجهت قوة من حرس المنشآت النفطية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، الثلاثاء، إلى الحقل لمساندة القوة الموجودة لحمايته، غير أن مصادر في "الكتيبة 30" التابعة لـ"الوفاق"، والمكلفة بحماية الحقل، قالت للأناضول إن القوة لم تصل إلى حقل الشرارة بعد. [الأناضول]

ويقع حقل الشرارة في صحراء ليبيا الجنوبية الغربية النائية، حيث تكون سلطة الدولة ضعيفة وتسود الفوضى، وتكون الاتصالات الهاتفية صعبة، ما يجعل من الصعب الحصول على معلومات موثوق فيها [عربي 21]