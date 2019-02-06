سياسة
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ترمب يستعرض سياسته الداخلية والخارجية أمام الكونغرس
ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونغرس الذي يعيش حالة انقسام سياسي، مستعرضاً الخطوط العريضة لسياسته الخارجية والداخلية، وعدّد "إنجازاته" في عدد من الملفات الخارجية والاقتصادية.
ترمب يستعرض سياسته الداخلية والخارجية أمام الكونغرس
ترمب أكد خلال خطابه أنه سيلتقي زعيم كوريا الشمالية في فيتنام / Reuters
6 فبراير 2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، إن إدارته تجري "محادثات بناءة" مع جماعات في أفغانستان بينها طالبان، وإنها ستتمكن من خفض القوات الأمريكية هناك والتركيز على مكافحة الإرهاب إذا حققت تقدماً.

وأضاف ترمب خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي "لا نعرف إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لكننا نعرف أنه بعد عقدين من الحرب، حان الوقت لكن نحاول على الأقل السعي من أجل السلام".

وتناول الرئيس الأمريكي في خطابه الذي ألقاه أمام جلسة مشتركة للكونغرس، قضايا عدة على الصعيد الداخلي والخارجي، كان بينها أيضاً أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فيتنام يومي 27 و28 من هذا الشهر.

وحول الأزمة في فنزويلا شدد ترمب على دعم بلاده لشعب فنزويلا "في سعيه النبيل إلى الحرية".

وبشأن المفاوضات مع الصين، قال ترمب إنها تمضي إلى الأمام من أجل اتفاق تجاري، لكنه قال إن "سرقة الوظائف والثروة قد انتهت" في إشارة إلى الصين، متعهداً بحماية الوظائف الأمريكية، ملقياً باللوم على الإدارات السابقة في السماح بحدوث "هذه الظاهرة".

وانتقد ترمب "النظام الراديكالي في إيران"، وتعهد بألا تحصل طهران على أسلحة نووية مطلقاً، متهماً الحكومة الإيرانية بأنها معادية للسامية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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