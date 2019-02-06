سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 6 فبراير/شباط 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 6 فبراير/شباط 2019
طالب الرئيس أردوغان اليونان بتسليم الانقلابيين الأتراك الفارين إليها / Reuters
6 فبراير 2019

أهم الأحداث:

الرئيس التركي ورئيس الوزراء اليوناني يؤكدان أن المشاكل العالقة بين بلديهما ستُحل عبر الحوار، وجنرال أمريكي بارز يحذّر من نهوض داعش مجدداً بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا.

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الرئيس التركي ورئيس الوزراء اليوناني يؤكدان أن المشاكل العالقة بين بلديهما ستُحل عبر الحوار

أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، الثلاثاء، عن ثقته بإمكانية حل جميع القضايا الخلافية بين تركيا واليونان عبر الوسائل السلمية، وهو ما أكّد عليه تسيبراس بدوره. [الأناضول]

تأتي زيارة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس لتركيا في سياق تحسّن ملحوظ تشهده العلاقات بين البلدين، بعد عقود من التوتر والأزمات، فقد زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان في ديسمبر/كانون الأول 2017، في سابقة خلال 65 عاماً. [TRT عربي]

وعبّر أردوغان عن أمله في ألا تصبح اليونان ملاذاً آمناً لأعضاء تنظيمات إرهابية، وجدد مطالبة أنقرة اليونان بتسليم الانقلابيين الأتراك الفارين إليها، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذها تنظيم غولن في 15 يوليو/تموز 2016. [الأناضول]

جنرال أمريكي كبير يحذّر من نهوض داعش مجدداً بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا

    قال رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم يستشره قبل إعلان قراره المفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا، البالغ عددها نحو 2000 جندي. [TRT عربي]

    وحذّر فوتيل، في إفادة أدلى بها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، من التهديدات التي يمثلها تنظيم داعش الإرهابي، مضيفاً أن الأراضي الواقعة تحت سيطرة التنظيم تراجعت إلى نحو عشرين ميلاً مربعاً "إلا أن داعش لا يزال يمتلك قادة ومقاتلين ووسطاء وموارد، ما قد يعزز قدراته على مواصلة القتال". [TRT عربي]

    وأبلغ مسؤولون أمريكيون رويترز بأن الجيش بدأ بالفعل عملية الانسحاب مرسلاً مئات الجنود إلى سوريا لتسهيل خروج آمن، وقالوا إن سحب العتاد من سوريا قد بدأ ومن المتوقع أن يبدأ انسحاب الأفراد قريباً. [رويترز]

    مصدر:TRT عربي
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