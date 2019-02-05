قال رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم يستشره قبل إعلان قراره المفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا، البالغ عددها نحو 2000 جندي.

وحذّر فوتيل، في إفادة أدلى بها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، من التهديدات التي يمثلها تنظيم داعش الإرهابي، مضيفاً أن الأراضي الواقعة تحت سيطرة التنظيم تراجعت إلى نحو عشرين ميلاً مربعاً "إلا أن داعش لا يزال يمتلك قادة ومقاتلين ووسطاء وموارد، مما قد يعزز قدراته على مواصلة القتال".

وتابع الجنرال الأمريكي"يتعين علينا مواصلة الضغط على هذه الشبكة، فهي تمتلك القدرة على العودة إن لم نفعل".

وأصدرت لجنة مراقبة داخلية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الإثنين، تقريراً قالت فيه إن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال تنظيماً مسلحاً نشطاً، ويستعيد قدراته في العراق على نحو أسرع من سوريا.

وجاء في تقرير المفتش العام في البنتاغون، أنه "في ظل غياب الضغط المستمر، فإن داعش سيعاود على الأرجح النهوض في سوريا خلال 6-12 شهراً".