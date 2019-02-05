سياسة
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جنرال أمريكي كبير يحذّر من نهوض داعش مجدداً بعد الانسحاب الأمريكي
قال رئيس القيادة المركزية الأمريكية جوزيف فوتيل، في جلسة بمجلس الشيوخ، إن تنظيم داعش الإرهابي تكبد هزائم كبيرة وتقلصت الأراضي الخاضعة لسيطرته، لكن التنظيم لم يُهزم بالكامل، وانسحاب القوات الأمريكية قد يكتب له حياة جديدة.
جنرال أمريكي كبير يحذّر من نهوض داعش مجدداً بعد الانسحاب الأمريكي
رئيس القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف فوتيل / AFP
5 فبراير 2019

قال رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم يستشره قبل إعلان قراره المفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا، البالغ عددها نحو 2000 جندي.

وحذّر فوتيل، في إفادة أدلى بها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، من التهديدات التي يمثلها تنظيم داعش الإرهابي، مضيفاً أن الأراضي الواقعة تحت سيطرة التنظيم تراجعت إلى نحو عشرين ميلاً مربعاً "إلا أن داعش لا يزال يمتلك قادة ومقاتلين ووسطاء وموارد، مما قد يعزز قدراته على مواصلة القتال".

وتابع الجنرال الأمريكي"يتعين علينا مواصلة الضغط على هذه الشبكة، فهي تمتلك القدرة على العودة إن لم نفعل".

وأصدرت لجنة مراقبة داخلية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الإثنين، تقريراً قالت فيه إن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال تنظيماً مسلحاً نشطاً، ويستعيد قدراته في العراق على نحو أسرع من سوريا.

وجاء في تقرير المفتش العام في البنتاغون، أنه "في ظل غياب الضغط المستمر، فإن داعش سيعاود على الأرجح النهوض في سوريا خلال 6-12 شهراً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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